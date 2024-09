Ecologia delle relazioni, ad Atene la rete internazionale per gli studenti italiani e greci

La Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Grecia ha ospitato la cerimonia di firma del protocollo di intesa che ha istituito la “rete FFMG Sicilia Attika Peloponneso e Grecia del Nord”, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia ad Atene e del Ministero dell’Istruzione ellenico.

Il protocollo ha dato vita ad una rete internazionale di 20 scuole italiane e greche che svilupperà un percorso formativo coinvolgendo enti e istituzioni di entrambi i Paesi, orientato alla riscoperta delle proprie radici identitarie ed alla costruzione di un futuro sostenibile.

L’evento si è aperto con i saluti di S.E. l’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi, il quale ha sottolineato che “l’iniziativa testimonia, ancora una volta, la profondità dei legami di cooperazione e amicizia tra Italia e Grecia, che condividono una storia millenaria di cui la Magna Grecia è uno degli esempi più illustri, e mette in rilievo l’importanza di progetti congiunti nel settore dell’istruzione dedicati ai nostri giovani”.

La cerimonia è proseguita con l’intervento della Dirigente Scolastica della Scuola Statale Italiana di Atene, Veronica T. R. Sole, che ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi che il Ministero della Pubblica Istruzione ellenico abbia riconosciuto il valore della progettualità, approvando la costituzione della Rete Scolastica Internazionale con il titolo ‘Ecologia delle relazioni tra cura e sostenibilità’. Il teatro, la filosofia e l’ecologia delle relazioni rappresentano le colonne portanti del nostro impegno educativo. Questi linguaggi e pratiche offrono agli studenti strumenti unici per comprendere il mondo in cui viviamo, per dialogare con culture diverse e per diventare protagonisti del loro futuro, arricchendo al contempo il patrimonio naturalistico, storico e artistico delle rispettive comunità”.

Per il Festival della Filosofia in Magna Grecia, che rappresenta il modello di riferimento di questa rete scolastica internazionale declinato in una dimensione europea e in linea con l’Agenda 2030, sono intervenute la presidente, Giuseppina Russo, il direttore scientifico, Annalisa Di Nuzzo, e Anna Terminello in rappresentanza del Comitato di coordinamento della Rete. “Il Festival della filosofia in Magna Grecia è riconoscente all’Ambasciata d’Italia ad Atene che ha accolto con entusiasmo sin dall’inizio la firma del protocollo d’intesa”, ha dichiarato la presidente Russo, che ha anche sottolineato come l’obiettivo del progetto sia “l’ecologia delle relazioni, la creazione di un’interazione forte tra istituzioni, politica e enti territoriali, affinché le comunità locali possano evolvere attraverso attività di valorizzazione dei luoghi abitati e relazioni strutturate tra gli studenti italiani e gli studenti greci”.

E’ intervenuto anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Sciacca, Salvatore Mannino, il quale ha ricordato “di aver fortemente voluto questo progetto per valorizzare il proprio territorio, ad alta vocazione culturale, che ha peraltro dato i natali al grande filosofo Empedocle”.

Ha concluso la cerimonia il Dott. Atanasios Nikolopoulos, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione ellenico, che ha fortemente contribuito all’ampliamento del progetto, permettendo la partecipazione delle scuole greche.