Ecologia Sannita tra le aziende con il più alto tasso di crescita (e tra le prime 5 in Italia nel settore rifiuti)

Ecologia Sannita si conferma, per il secondo anno consecutivo, tra le aziende italiane con il più alto tasso di crescita, secondo la prestigiosa classifica del Sole 24 Ore. “Dopo aver ottenuto il 37° posto nel 2024 con un’impressionante crescita del 128% nel fatturato triennale, anche per il 2025 siamo tra le 500 aziende più dinamiche d’Italia, con una crescita del 82,37% e una posizione di 115° posto – afferma Orazio Mascolin, titolare dell’azienda -. Ci rende particolarmente orgogliosi il fatto che siamo la prima azienda della provincia di Benevento e una delle prime cinque aziende a livello nazionale nel settore dello smaltimento rifiuti e riciclo, in cui continuiamo a mantenere una posizione di assoluto rilievo. Questo riconoscimento testimonia la solidità e la costante espansione della nostra azienda”. “Il nostro impegno per l’innovazione, la sostenibilità e la crescita è stato riconosciuto anche da altri prestigiosi premi – continua Mascolin -. Ecologia Sannita è infatti entrata nella lista delle FT1000 del Financial Times, una selezione delle mille aziende europee con il tasso di crescita più elevato. Inoltre, abbiamo ricevuto il riconoscimento delle Stelle del Sud, che premia le realtà aziendali più dinamiche e promettenti del Mezzogiorno, e il titolo di Imprese Stellari assegnato da Confindustria. Questi premi non solo testimoniano il nostro impegno verso l’eccellenza, ma confermano la nostra leadership nel panorama delle piccole e medie imprese italiane”.

Il successo dell’azienda, spiega ancora il titolare, è “possibile grazie ad un team giovane e intraprendente, che ogni giorno si impegna con passione e dedizione per offrire servizi sempre più innovativi ed efficienti. La squadra di Ecologia Sannita è costituita di professionisti qualificati e motivati, capaci di guidare la crescita. Ogni membro del team contribuisce con il proprio impegno a fare di Ecologia Sannita un esempio di eccellenza nel settore ambientale, portando avanti con orgoglio i valori di responsabilità, sostenibilità e qualità che contraddistingue l’azienda”.

Fondata a Santa Maria Ingrisone, nel cuore delle Aree Interne della Campania, Ecologia Sannita, è diventata una delle realtà di riferimento nel settore dei servizi ambientali, offrendo disinfestazione, derattizzazione, espurghi, trasporto rifiuti e smaltimento rifiuti in tutta la provincia di Benevento e in tutta la Campania.

“Essere un punto di riferimento a livello regionale e nazionale non è solo una questione di numeri, ma di qualità e affidabilità. Prosegue l’ Ing. Orazio Mascolino. La nostra azienda è una realtà che vive e lavora nel territorio, che conosce le sfide quotidiane e le necessità delle comunità locali. Per questo motivo, non ci limitiamo a offrire servizi standard, ma ci impegniamo a personalizzare ogni intervento, garantendo sempre la massima sicurezza e un minimo impatto ambientale.