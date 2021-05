Ecologia, webinar dell’Ambasciata australiana presso la Santa Sede

Internationalis e l’Ambasciata d’Australia presso la Santa Sede hanno organizzato per il 12 maggio, alle ore 07:00 a Roma, un webinar per discutere come l’ecologia integrale e la fratellanza modellano il lavoro delle Caritas e di altre organizzazioni della società civile in Oceania, sensibilizzando e condividendo informazioni ed esempi, come riporta il Giornale Diplomatico.

L’evento virtuale è stato particolarmente incentrato sulle questioni ecologiche, la giustizia ecologica e lo sviluppo. Durante il webinar si è discusso su “le questioni e le sfide più rilevanti che la regione affronta oggi, specialmente nell’ambito della protezione e della salvaguardia dell’ambiente” e come le stanno affrontando le organizzazioni della società civile e le Caritas locali. La riflessione si è concentrata poi sulle preoccupazioni ecologiche e la giustizia ecologica, e il loro contributo allo sviluppo.

Si è parlato anche di “come assicurare reti e strutture per riunire le voci dell’Oceania su questi temi e come rafforzare la voce della regione del Pacifico nel contesto globale”.

Tra i partecipanti: card. Soane Patita Paini Mafi, vescovo di Tonga; Chiara Porro, ambasciatore australiano presso la Santa Sede; Aloysius John, segretario generale della Caritas Internationalis; mons. Peter Loy Chong, arcivescovo di Suva; Kirsty Robertson, direttore esecutivo Caritas Australia.