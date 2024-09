“EcommScaleUp” alla Stazione Marittima sul commercio digitale

Una giornata dedicata alle nuove frontiere della tecnologia digitale: torna per il la seconda edizione EcommScaleUp mercoledì 25 settembre, dalle 9.00 alle 19.00, negli spazi della Stazione Marittima di Napoli . Organizzato da Kimedia, DigitalVerso e WebGas.net, l’appuntamento porterà in città i top player del settore, tra cui Google, Pagolight, Shopify, Seed Digital e Trustpilot, che condivideranno le loro vincenti e offriranno spunti su come affrontare le sfide future del commercio digitale. «Il nostro obiettivo è supportare le aziende italiane, con un focus particolare sulle imprese del Centro Sud, implementando la produttività attraverso la trasformazione digitale – spiegano Antonio Ienco, CEO di Kimedia, Alessio Perrucci di DigitalVerso e Antonio Tresca, CEO di WebGas.net – La volontà è aiutare le imprese a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, per massimizzare i risultati, potenziare la scalabilità e guidare l’innovazione». L’evento si propone come una opportunità per le aziende e specialisti del marketing digitale di esplorare i nuovi trend che stanno rivoluzionando il settore ei partecipanti potranno scoprire, in anteprima, soluzioni innovative per il commercio online come Wizy.Pro, OneEasy, Worldz, Reskit e Bianco Servizio. EcommScaleUp 2024 gode del patrocinio del Comune di Napoli e ospiterà l’intervento dell’Università degli Studi Federico II.