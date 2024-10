Ecomondo, a che punto è l’economia circolare nel globo: ecco le 30 aziende campane alla fiera di Rimini

Ecomondo, giunto alla sua 27ª edizione, si conferma come l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali legati alla green e circular economy. Organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), questo hub di ricerca e innovazione offre informazione, condivisione e co-progettazione sulle policy del Green Deal Europeo grazie alla creazione di partenariati pubblico-privati impiegati nella progettazione nazionale, europea e internazionale, facendo il punto sullo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr.

Tra le sfide più urgenti all’attenzione delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche, dei tecnici e degli esperti, il contrasto al cambiamento climatico, che sarà tra i temi della prossima edizione in programma a Rimini dal 5 all’8 novembre; presenti più di 1.600 brand espositori e buyer da oltre 100 Paesi.

Saranno presenti anche 30 aziende campane tra le quali la Regione Campania

PL+B24:F53ASTIMONTELLA SRL MONTELLA AV ECO SISTEMA SRL SAN MARTINO V.C AV SICA SRL SAN GIORGIO DEL SANNIO ZONA INDUSTRIALE SNC BN CONSORZIO CAMPALE STABILE APOLLOSA BN OFFICINE SOSTENIBILI SOCIETA’ BENEFIT SRL BENEVENTO BN PROGEST SPA GRICIGNANO D’AVERSA CE R&D PLASTIC SRL TEVEROLA CE COSMETALL SRL PIGNATARO MAGGIORE CASERTA CE RDR S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT TORRE DEL GRECO NA CHEMICAL EXPRESS SRL NAPOLI NA DOLERFER SRL FRATTAMINORE NA SETOLA SRL CASORIA NA LAURIA GROUP SRL ACERRA NA PRESSE BULL SRL NAPOLI NA COGEI SRL POZZUOLI NA SMART SEA NAPOLI NA NICA SRL INFORMATICA AZIENDALE MARIGLIANO NA SEDA ITALY ARZANO NA ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BLUEITALIAN GROWTH NAPOLI NA DARF SRL TORRE DEL GRECO NA WPR SRL Agglomerato Asi Pascarola NA REGIONE CAMPANIA NAPOLI NA GATE SRL FISCIANO SA CAVE SERVICE SRL NOCERA INFERIORE SA LA FABBRICA DEGLI ADESIVI Castel San Lorenzo SA TRANS ITALIA SRL MERCATO SAN SEVERINO SA JCOPLASTIC SPA BATTIPAGLIA SA B. FOR PET SRL CASTELNOVO CILENTO SA AM.PR. SRL Nocera Inferiore SA RIENERGY E.S.C.O. SRL SALERNO SA

La fiera propone un ampio e autorevole programma di conferenze, workshop, convegni e seminari. Gli eventi sono curati dal Comitato Tecnico Scientifico composto da un pool di oltre 80 esperti tra scienziati, tecnici, rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali, associazioni di categoria, consorzi, agenzie e federazioni di settore. I partecipanti avranno l’opportunità di aggiornarsi sulle ultime tendenze, tecnologie e normative del settore, nonché di confrontarsi con esperti e professionisti di calibro internazionale.

HIGHLIGHTS EDIZIONE 2024

166.000 mq di superficie espositiva , espansione degli spazi espositivi con due nuovi padiglioni

, espansione degli spazi espositivi con 1.600 Brand espositori, di cui il 16% esteri

di cui il 16% esteri 650 Hosted buyers da 65 paesi

221 eventi tra seminari e workshop, di cui 25 internazionali

tra seminari e workshop, di cui Focus su innovazione e tecnologia per la prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici

attraverso l’utilizzo di Big Data, Intelligenza Artificiale e sistemi di monitoraggio

13.a edizione degli Stati Generali della Green Economy

Uno spazio dedicato interamente alle start up,

Premio Lorenzo Cagnoni per i progetti più innovativi relativi ad ognuna delle sei macroaree della manifestazione e a 3 delle start up selezionate e ospitate in fiera

per i progetti più innovativi relativi ad ognuna delle sei macroaree della manifestazione e a 3 delle start up selezionate e ospitate in fiera Green Jobs & Skills , una sezione sarà dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della sostenibilità, con focus su orientamento e formazione. Ecomondo collabora con l’Università di Bologna per il Progetto SAFTE – Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica .

, una sezione sarà dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della sostenibilità, con focus su orientamento e formazione. Ecomondo collabora con l’Università di Bologna per il . Attese delegazioni da oltre 100 paesi, attivate collaborazioni con 72 associazioni internazionali di settore

attivate collaborazioni con di settore Focus sullo sviluppo dell’economia circolare nel Continente Africano in linea con i progetti di investimento del Governo Italiano con il Piano Mattei

in linea con i progetti di investimento del Governo Italiano con il Circular Healthy City, spazio espositivo dedicato ai progetti più innovativi, le soluzioni e i modelli di città circolari e salubri realizzate a livello internazionale

6 MACROAREE TEMATICHE

Ecomondo 2024 si articola in sei macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare. Queste aree offrono una panoramica completa delle tecnologie più avanzate e delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide ambientali attuali, dall’ottimizzazione delle risorse alla protezione degli ecosistemi.

Waste as Resource : Tecnologie e soluzioni all’avanguardia per la gestione e valorizzazione dei rifiuti, con focus su economia circolare, riciclo innovativo e riduzione degli sprechi. Presenta le ultime innovazioni nel trattamento dei rifiuti urbani e industriali, sistemi di raccolta intelligenti e tecnologie per il recupero di materiali preziosi.

: Tecnologie e soluzioni all’avanguardia per la gestione e valorizzazione dei rifiuti, con focus su economia circolare, riciclo innovativo e riduzione degli sprechi. Presenta le ultime innovazioni nel trattamento dei rifiuti urbani e industriali, sistemi di raccolta intelligenti e tecnologie per il recupero di materiali preziosi. Water Cycle & Blue Economy : Gestione sostenibile delle risorse idriche e sviluppo dell’economia del mare, includendo tecnologie per la depurazione e il riutilizzo delle acque, soluzioni per l’efficienza idrica nell’industria e nell’agricoltura, e innovazioni per la protezione degli ecosistemi marini e costieri.

: Gestione sostenibile delle risorse idriche e sviluppo dell’economia del mare, includendo tecnologie per la depurazione e il riutilizzo delle acque, soluzioni per l’efficienza idrica nell’industria e nell’agricoltura, e innovazioni per la protezione degli ecosistemi marini e costieri. Circular & Regenerative Bio-economy : Processi e prodotti bio-based per un’economia circolare, presentando le ultime innovazioni in bioplastiche, biomateriali e bioprodotti. Esplora le opportunità di valorizzazione degli scarti agricoli e industriali per la creazione di nuove filiere produttive sostenibili.

: Processi e prodotti bio-based per un’economia circolare, presentando le ultime innovazioni in bioplastiche, biomateriali e bioprodotti. Esplora le opportunità di valorizzazione degli scarti agricoli e industriali per la creazione di nuove filiere produttive sostenibili. Bio-Energy & Agroecology : Energie rinnovabili da biomasse e pratiche agricole sostenibili, con focus su biogas, biometano e biocarburanti avanzati. Presenta soluzioni per l’agricoltura di precisione, l’agroforestazione e la riduzione dell’impatto ambientale del settore primario.

: Energie rinnovabili da biomasse e pratiche agricole sostenibili, con focus su biogas, biometano e biocarburanti avanzati. Presenta soluzioni per l’agricoltura di precisione, l’agroforestazione e la riduzione dell’impatto ambientale del settore primario. Sites & Soil Restoration : Bonifiche e rigenerazione di siti contaminati, offrendo le più recenti tecnologie per il risanamento ambientale, il recupero di aree industriali dismesse e la rivitalizzazione di terreni degradati. Include approcci innovativi per il sequestro del carbonio nel suolo e la protezione della biodiversità.

: Bonifiche e rigenerazione di siti contaminati, offrendo le più recenti tecnologie per il risanamento ambientale, il recupero di aree industriali dismesse e la rivitalizzazione di terreni degradati. Include approcci innovativi per il sequestro del carbonio nel suolo e la protezione della biodiversità. Environmental Monitoring & Control : Sistemi di monitoraggio e controllo ambientale all’avanguardia, presentando tecnologie basate su IoT, intelligenza artificiale e big data per il monitoraggio in tempo reale di aria, acqua e suolo. Include soluzioni per la previsione e mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici

GLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY

La 13a edizione degli Stati Generali della Green Economy, che si svolgeranno all’interno di Ecomondo il 5 e 6 novembre, proporrà analisi e indicazioni sulle tematiche chiave del Green Deal all’avvio della X legislatura europea: decarbonizzazione, transizione energetica, circolarità, sviluppo nature positive, maggior coinvolgimento delle imprese e risorse finanziarie per la transizione.

Partendo dallo stato delle performance sulle varie tematiche della green economy in Italia, si cercherà di sollecitare una riflessione sul Green Deal, sia sulle misure già deliberate, sia su quelle da affrontare nella nuova legislatura europea.

Gli Stati Generali sono articolati in sessioni plenarie la mattina e 5 sessioni di approfondimento il pomeriggio. Nella sessione di apertura verrà presentata La Relazione sullo Stato della Green economy 2024 che aggiorna le performance sui temi strategici green.