Economia circolare, a Modena i mozziconi diventano imbottiture per abbigliamento

Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta targati Human Maple, giovane azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena, che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Oggi in piazza Mazzini a Modena la start up, in collaborazione con Atersir e Gruppo Hera, ha infatti lanciato ufficialmente la campagna #Riciccami, finalizzata a ridurre l’inquinamento da mozziconi di sigaretta, annunciando l’installazione di speciali raccoglitori in diversi Comuni della provincia: si tratta di posacenere sondaggio, contenitori interattivi che aiutano i fumatori a buttare le cicche nella maniera giusta. Invitano a conferire correttamente le cicche con un sondaggio incentivante. Dove sono installati i posacenere della campagna #Riciccami, infatti, l’abbandono dei mozziconi si riduce del 46 per cento. Hera si occuperà dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con il Comune, di promuovere il loro utilizzo. Oltre ai primi due sistemati nei pressi del mercato Albinelli e in via Gallucci, altri raccoglitori saranno installati in punti strategici di Modena (in via Sant’Eufemia, piazza Mazzini, piazza Pomposa, piazza Matteotti, largo San Francesco e un secondo contenitore sempre in zona Gallucci). Nelle prossime settimane, inoltre, altri 40 posacenere arriveranno in altri comuni modenesi (Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese, Spilamberto, Vignola, Prignano sulla Secchia e Savignano sul Panaro). Con l’avvio del progetto i cittadini dei comuni coinvolti potranno portare i mozziconi di sigaretta in alcune delle stazioni ecologiche gestite da Hera, in appositi contenitori blu da 120 litri.