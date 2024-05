Economia circolare, al via “Circularinvest”: investimenti compresi tra 1 e 20 milioni

È online il bando Circularinvest per promotori di progetti interessati agli investimenti delle iniziative di economia circolare regionali e locali, con scadenza fissata al 13 settembre 2024.

I servizi di assistenza allo sviluppo progettuale di CircularInvest sono personalizzati per progetti con un livello di maturità sufficiente che offrono un prodotto/servizio minimo attuabile o un prototipo scalabile e adottano un modello di business chiaro che dimostra il potenziale economico e sostenibile dei progetti. I progetti proposti devono essere innovativi, fornire vantaggi o benefici unici ai clienti rispetto alle alternative esistenti e generare impatti positivi in uno o più territori coinvolti.

Attraverso i servizi di CircularInvest, i promotori di progetti di economia circolare avranno l’opportunità di beneficiare di sessioni di mentoring personalizzate, partecipare a workshop online peer-to-peer con altri promotori di progetti di economia circolare e partecipare a sessioni di pitch con potenziali investitori così come al trasferimento di conoscenze, eventi di networking e promozionali.

Possono partecipare al bando enti singoli o in gruppi collocati in uno Stato membro UE o associato a Horizon Europe, candidanti progetti che abbiano una dimensione regionale o locale e nel rispetto del Piano d’azione UE per l’Economia circolare. L’ammontare di investimenti richiesti, inoltre, deve rientrare tra 1.000.000 e 20.000.000 di euro.