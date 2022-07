Economia circolare: al via il progetto Campania Green

Le aziende “green” di domani? Devono partire da idee innovative e consulenti esperti. Questo il motore del progetto Campania Green, realizzato da aziende ed enti del territorio regionale.

Di tutte le opportunità professionali e imprenditoriali legate al progetto Campania Green parla la rubrica L’incentivo del Lunedì a cura di Time Vision. Ecco i dettagli.

Il progetto e i partner

Il progetto Campania Green guarda alla green economy come motore per una crescita verde e uno sviluppo sostenibile dell’economia regionale. Attraverso un percorso sperimentale di formazione innovativo direttamente rispondente alle necessità del territorio e alla creazione di start up innovative con particolare riguardo al settore della green economy.

Partner di Time Vision sono importanti realtà imprenditoriali del territorio:

TecnoIn spa

Promete srl

Anea – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

Netcom Group spa

Città della Scienza

Palazzo Innovazione

L’obiettivo è quello di rendere la Campania una delle prime regioni d’Italia a progettare, programmare e incentivare la crescita dell’economia sostenibile, sfruttando tutte le occasioni di investimento e finanziamento che vengono dal PNRR.

Hai un’idea imprenditoriale sostenibile? Per te le Green Challenge

Se hai un’idea imprenditoriale innovativa nel settore della Green Economy o hai una startup da potenziare, le Green Challenge sono l’occasione giusta per metterti alla prova e rendere realtà il tuo progetto.

Come fare? Partecipando al contest di business ideation and acceleration previsti dalle sfide. Quattro i settori individuati, metaforicamente rappresentati dagli elementi della natura:

acqua, per l’agricoltura 4.0

aria, per la Fattoria 4.0

fuoco, per la realizzazione delle Smart Cities

terra, per l’efficientamento energetico

Vuoi diventare uno dei primi esperti nell’economia circolare? Candidati al Green Job?

Sei interessato a lavorare nell’economia circolare e diventare uno dei primi esperti del settore, in grado di accompagnare le aziende nel giusto percorso verso la transizione sostenibile? Il percorso del Green Job fa al caso tuo.

Se sei laureato in:

Ingegneria

Geologia

Chimica

Fisica

puoi partecipare al percorso di alta formazione per diventare “Tecnico esperto nella pianificazione processi produttivi innovativi per la riduzione dell’impatto ambientale”.

Per info sul progetto e sulla partecipazione: https://campaniagreen.it/