Economia circolare, sfida per startup e Pmi: 60mila euro alle 5 migliori idee

Al via il nuovo premio “Raw Materials and Circular Societies Prize” che promuove nuovi modelli di business per sostenere un’implementazione efficiente dell’economia circolare in Europa.

Il bando prevede tre premi: 30.000 euro per il primo premio, 20.000 per il secondo; 10.000 per il terzo.

Il premio si rivolge principalmente a PMI, startup e spinoff, persone fisiche o gruppi di persone fisiche residenti negli Stati membri. Gli interessati dovranno mandare la propria candidatura entro il 31 maggio 2020. Le 5 migliori soluzioni saranno poi invitate a presentare la propria idea innovativa davanti a una giuria specializzata.