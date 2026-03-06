Economia criminale e imprese, alla Federico II la XVII edizione del laboratorio Lemic

Parte giovedì 12 marzo alle 10.30 la XVII edizione del Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali (Lemic), il ciclo di incontri dedicato allo studio dell’economia criminale e delle strategie di contrasto. L’appuntamento inaugurale si terrà nell’aula G5 – edificio 8 del campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Cinthia 26, presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni (Demi).

Il programma formativo è coordinato scientificamente dal professor Roberto Vona, ordinario di Economia e gestione delle imprese, che negli anni ha concentrato la propria attività di ricerca sulle dinamiche dell’economia criminale e sulle ricadute nel tessuto sociale ed economico, oltre che sugli strumenti organizzativi e manageriali necessari per contrastare le attività illegali.

L’apertura con i saluti istituzionali

L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali della professoressa Alessandra Allini, direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, e di Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli.

A seguire l’introduzione del professor Roberto Vona, coordinatore scientifico del laboratorio.

Il primo seminario su economia criminale e riciclaggio

Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Economia criminale, corruzione, riciclaggio. Effetti sull’economia legale e sulle imprese ed azioni di contrasto previste dalla normativa vigente”.

Interverrà Michele Carbone, generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza e direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia).

Magistrati, investigatori e professionisti tra i relatori

Il programma della XVII edizione prevede la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo giudiziario e delle professioni.

Tra gli ospiti figurano Giuseppe Furciniti, colonnello della Guardia di Finanza e capo centro Dia di Milano; Giovanni Conzo, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ed ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Interverranno inoltre Marcella Vulcano, avvocata del foro di Milano e amministratrice giudiziaria, presidente Advisora; Maria Chiara Ungaro e Mario Ferrara, dottori commercialisti e amministratori giudiziari dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli.

Previsti contributi anche dal mondo accademico e manageriale, con Alessandro Formisano, amministratore delegato di SpAI Analytics Management ed ex responsabile operations, sales e marketing della Società Sportiva Calcio Napoli, Giacomo Di Gennaro, ordinario di Sociologia all’Università Federico II, e Leandro Limoccia, docente di Sociologia del diritto e della devianza nello stesso ateneo.

Un laboratorio per diffondere la cultura della legalità

“Il ciclo di incontri si propone l’obiettivo di alimentare la cultura della legalità attraverso l’informazione tecnica e la forza dell’esempio positivo – sottolinea Roberto Vona – strumenti potenti ed efficaci per contribuire alla formazione delle coscienze e per sostenere le scelte dei professionisti e dei manager del futuro”.

“Nelle lezioni e nelle testimonianze del Lemic – aggiunge – saranno approfonditi temi di grande rilievo etico, sociale e tecnico, portando l’attenzione degli studenti sugli straordinari sforzi compiuti dallo Stato per contrastare la metamorfosi e lo sviluppo aziendale delle attività criminali”.

I temi: corruzione, riciclaggio e imprese criminali

Il ciclo di seminari analizzerà l’economia criminale in tutte le sue articolazioni: le ramificazioni delle organizzazioni malavitose, la corruzione, il riciclaggio di denaro e i reati finanziari, oltre agli effetti che questi fenomeni producono sull’economia legale e sul sistema produttivo.

Tra gli argomenti trattati figurano le indagini patrimoniali, i beni confiscati, la gestione delle informazioni investigative e il coordinamento interforze nelle attività di contrasto, con approfondimenti su sequestri, confische e misure alternative.

Saranno inoltre esaminati strumenti di tutela del valore aziendale come controllo giudiziario, amministrazione giudiziaria e prevenzione collaborativa, insieme al ruolo del prefetto nelle misure amministrative antimafia.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’amministrazione giudiziaria delle società sportive, considerata come possibile leva per lo sviluppo di un business etico e sostenibile.

Seminari fino a maggio

La XVII edizione del laboratorio Lemic proseguirà con altri incontri fino al 15 maggio.

L’evento inaugurale è aperto al pubblico e rientra nelle iniziative di public engagement del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, dedicate alla condivisione di conoscenza, ricerca e innovazione e alla promozione del dialogo tra università, istituzioni e società.