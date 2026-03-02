Economia dei cloni identitari: quando un uomo diventa un mercato moltiplicato

di Annamaria Spina

Non stiamo creando cloni. Li abbiamo già creati.

Ogni volta che firmiamo un atto costitutivo e generiamo una società che agirà nel mondo con una volontà giuridica distinta dalla nostra. Ogni volta che deleghiamo una scelta a un algoritmo che decide in coerenza con i nostri criteri. Ogni volta che un profilo digitale, un sistema automatizzato, un’entità organizzativa produce effetti economici in nostra assenza.

La vera rivoluzione non sarà biologica… sarà identitaria. E la domanda che dovremmo iniziare a porci non è se avremo dei cloni, ma quanto sono coerenti, responsabili e riconoscibili le versioni di noi stessi che abbiamo già messo in circolazione nel mondo.

Immaginate allora un mondo in cui l’identità non sia più un limite ma un moltiplicatore di valore. Un mondo in cui ciascuno possa generare versioni operative di sé stesso, digitali o giuridiche, destinate a operare simultaneamente in mercati diversi, senza esaurire il proprio tempo o le proprie energie. Non è fantascienza, è l’alba di un’economia dei cloni identitari, dove il sé diventa risorsa e il lavoro si trasforma in stratificazione di identità.

Cloni come asset economici. Ogni clone progettato per uno scopo specifico… uno per la finanza ad alto rischio, uno per la creatività artistica, uno per il networking globale, uno per compiti pericolosi o altamente specializzati. L’originale diventa il direttore d’orchestra di un sistema moltiplicato, mentre il mondo osserva un fenomeno inedito: un solo individuo capace di produrre ricchezza in più mercati simultaneamente, ampliando il proprio raggio d’azione oltre i limiti biologici.

Il valore del clone non si misura soltanto in denaro… dipende dall’autonomia decisionale, dalla capacità di creare connessioni, dalla produttività e, paradossalmente, dalla reputazione che porta in eredità dall’originale. Il mercato dei cloni diventa così un’arena complessa, un intreccio di capitale umano, capitale sociale e capitale identitario condensato in entità parallele. L’impatto è sconvolgente, mentre un clone opera in un’azienda a New York, un altro esplora opportunità creative a Tokyo e l’originale può dedicarsi alla riflessione, alla ricerca, alla costruzione di nuove architetture strategiche.

Il concetto di tempo cambia radicalmente… non è più una risorsa lineare ma un tessuto moltiplicato, intrecciato tra versioni operative della stessa identità. I mercati del lavoro si frammentano e si stratificano; la concorrenza non è più tra individui ma tra sistemi identitari completi.

Ogni clone produce dati, e quei dati diventano merce preziosa: analisi di performance, comportamenti decisionali, tendenze creative. Nasce un mercato parallelo dei dati identitari, dove la conoscenza di un clone diventa asset economico da compravendere e la privacy si trasforma progressivamente in un bene raro.

Ma emerge anche un paradosso inevitabile. Un clone è persona o strumento? Chi è responsabile delle sue azioni? L’originale resta proprietario delle proprie molteplicità o finisce per dissolversi in esse? Le leggi, l’etica e i sistemi di fiducia dovranno evolvere per regolare questa nuova realtà.

In un mondo di cloni identitari, l’originale resta proprietario delle proprie estensioni operative o finisce per fondersi con esse, dissolvendo i confini tra sé e le proprie molteplicità?

L’economia dei cloni identitari non si limita a introdurre uno strumento nuovo… sfida ogni nozione tradizionale di lavoro, di tempo, di identità. Mostra un futuro in cui l’uomo non è più circoscritto dal proprio corpo, dalle ore della giornata, dalle competenze isolate che può esercitare in un solo luogo e in un solo momento. Il limite biologico smette di coincidere con il limite economico.

Qui ogni individuo può diventare un ecosistema autonomo, un’architettura di sé stesso, un sistema capace di operare su più livelli simultaneamente. Non è soltanto un’evoluzione tecnologica… è una trasformazione del concetto stesso di valore, di esistenza, di libertà.

In questo scenario, il denaro, la produttività, la creatività non scorrono più lungo una linea unica ma si diffondono attraverso un tessuto moltiplicato di identità operative. E forse, per la prima volta, l’uomo non partecipa semplicemente al mercato… diventa egli stesso un universo economico, un sistema capace di generare, coordinare e distribuire versioni di sé nel tempo e nello spazio.

Ma ogni rivoluzione economica, prima di stabilizzarsi come sistema, nasce come anomalia. All’inizio appare come deviazione, come eccesso, come ipotesi radicale. I cloni identitari non fanno eccezione. Non emergono improvvisamente nella loro forma piena e biologica; non si presentano come copie fisiche perfette. Nascono prima come infrastruttura, come architettura di delega, come separazione progressiva tra l’individuo fisico e le sue proiezioni operative.

La prima verità, dunque, è più semplice e più destabilizzante di quanto sembri: i cloni identitari esistono già… non nel senso biologico ma nel senso economico.

Ogni volta che un individuo crea un’entità che agisce in sua vece, una società, un algoritmo, un sistema decisionale automatizzato, ha già generato un clone identitario funzionale. Una società a responsabilità limitata, ad esempio, è il primo e più primitivo clone identitario. Essa separa il rischio dalla persona e permette all’individuo di esistere economicamente in due forme: una biologica, vulnerabile e finita; l’altra giuridica, astratta e potenzialmente infinita.

Quando un imprenditore apre una società, crea una versione di sé che può fallire senza distruggerlo, che può contrarre debiti senza incarcerarlo, che può sopravvivergli nel tempo. Oggi un individuo può possedere identità operative simultanee: profili professionali, entità finanziarie automatizzate, agenti algoritmici che investono, scrivono, negoziano, rispondono.

Un algoritmo addestrato sui comportamenti decisionali di una persona può replicarne lo stile, le preferenze, la tolleranza al rischio; può prendere decisioni coerenti con l’identità economica dell’originale senza la sua presenza fisica continua. In termini economici, il clone identitario è un’unità operativa autonoma che agisce coerentemente con la funzione economica di un individuo.

Questo modifica la natura stessa della produttività. Tradizionalmente essa è limitata dal tempo biologico: un numero finito di ore, di decisioni, di scambi. Il clone identitario rompe questa linearità e introduce la simultaneità. Si crea una dissociazione progressiva tra presenza e azione; l’individuo non è più il punto in cui avviene il lavoro ma il punto in cui viene definita la struttura del lavoro.

E qui emerge una conseguenza ancora più profonda… la nascita del capitale identitario.

Fino ad oggi il capitale era classificabile in forme note… finanziario, umano, sociale. Ora si aggiunge una nuova dimensione: la capacità di generare entità coerenti con la propria identità economica. Più un individuo è definito, coerente, riconoscibile nei suoi criteri decisionali, più facilmente può essere replicato funzionalmente. L’identità diventa infrastruttura produttiva; non è più soltanto ciò che una persona è, ma ciò che può essere distribuito.

Le grandi istituzioni, in fondo, sono cloni identitari collettivi. Sopravvivono ai loro fondatori, agiscono coerentemente con la visione originaria, prendono decisioni autonome nel tempo. Un fondatore crea una struttura e quella struttura continua ad agire come sua estensione: questa è una prima forma di immortalità economica.

Il punto critico non è tecnologico ma concettuale. Diventare un clone identitario significa costruire una struttura capace di agire come noi, senza di noi; rendere le proprie decisioni trasferibili, i propri criteri replicabili, la propria logica operativa indipendente dalla presenza fisica.

La forma più avanzata di libertà economica non è guadagnare di più ma esistere in più forme operative contemporaneamente.

E allora la domanda finale diventa inevitabile: se posso moltiplicare me stesso economicamente, sto moltiplicando anche la mia coscienza? Oppure sto solo frammentando la mia responsabilità?

Perché… “il più grande cambiamento non sarà nelle macchine che costruiremo, ma nelle versioni di noi stessi che lasceremo agire al nostro posto”.