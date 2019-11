Economia del biowaste, al via master

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – Approfondire la ricerca, l’innovazione e i nuovi paradigmi dell’economia circolare, per valorizzare sistemi e processi sostenibili per il recupero di rifiuti e lo sviluppo di bioprodotti innovativi. Con questo obiettivo parte da gennaio 2020 l’undicesima edizione del Master in ‘Bioeconomia dei Rifiuti Organici e delle Biomasse’, organizzato da Cnr – Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria e Amsaf – Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali.

Il Master rinnova quest’anno la collaborazione, avviata nella precedente edizione, con il Consorzio Italiano Compostatori (Cic), organizzazione italiana che rappresenta sia gli impianti di riciclo dei rifiuti organici pubblici e privati, che le aziende, gli Enti e gli Istituti di Ricerca interessati al tema della valorizzazione del biowaste.

Il Master si rivolge non soltanto a giovani laureati ma anche a coloro che già operano nel settore agro-alimentare, forestale e della gestione dei rifiuti, per preparare figure professionali specializzate e in grado di soddisfare le esigenze delle aziende, industriali, agricole e del settore rifiuti, che intendono orientarsi verso questo settore ad alto potenziale di crescita.

Gli sbocchi professionali offerti dal Master sono molteplici: dalle imprese nazionali e internazionali interessate all’efficienza energetica agli istituti di credito, dai soggetti istituzionali deputati alla regolazione del settore alle società di consulenza ed ai centri di ricerca specialistici.

Le domande di ammissione al Master potranno essere presentate entro il 10 dicembre 2019 (http://www.master-bioenergia.org/master/).

Sono a disposizione dei candidati numerose borse di studio a parziale o completa copertura dell’iscrizione. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nel weekend a partire da gennaio 2020 presso la sede del Cnr in via Alfonso Corti a Milano e saranno poi seguite dai tirocini e dai progetti di tesi.