Economia e comunicazione, omaggio a Mario Pignataro dei Commercialisti di Caserta

“Economia e comunicazione – Il contributo di Mario Pignataro”. Questo il titolo del seminario di studi in programma questo pomeriggio alle ore 17,15 presso il Salone d’onore della Camera di Commercio di Caserta. Straordinario economista e pubblicista, Mario Pignataro è una figura di rilievo nel Novecento in Terra di Lavoro per il suo impegno civile, politico, sindacale e professionale.

“Il seminario – spiega Pietro Raucci, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Caserta – rientra nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Pignataro, commercialista iscritto dal 1966 al Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, che ha contribuito alla costituzione del Collegio in provincia di Caserta ricoprendone anche la carica di consigliere dal 1973 al 1990”.

Il seminario è organizzato dal Comune di Caserta in collaborazione con la Camera di Commercio, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, l’Associazione Stampa provincia di Caserta e il Premio “Buone Notizie”.

L’evento sarà aperto dal presidente dell’Associazione Stampa della provincia di Caserta Michele De Simone. Quindi, i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone, del sindaco di Caserta Carlo Marino e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Caserta Pietro Raucci. A seguire, gli interventi del giornalista de “Il Mattino”, Nando Santonastaso, dell’imprenditore Gustavo Ascione e del professore emerito del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli” Vincenzo Maggioni. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alla Cultura del Comune di Caserta Enzo Battarra.