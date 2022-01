Economia, è morto Francesco Forte: fu ministro con Fanfani e Craxi

Si è spento a Torino Francesco Forte, economista e politico. E’ stato ministro delle Finanze nel Governo Fanfani e Craxi e professore universitario, ex responsabile economico del Partito socialista, giornalista. Nato a Busto Arsizio (Varese) l’11 febbraio 1929, alunno del Ghislieri dal 1947, nel 1951 Forte si laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche con una tesi in Scienza delle Finanze.Allievo di Benvenuto Griziotti a Pavia, dal luglio 1951 è assistente ordinario di Scienza delle finanze all’Università di Pavia. Nel 1954-56 professore supplente di Ezio Vanoni all’Università di Milano e successivamente professore incaricato di Scienza delle finanze e statistica all’Università di Urbino.Nel 1959-60 è post doctoral fellow del Thomas.Jefferson Centre of Political Economy della Virginia University, e nell’anno seguente è associate professor of Economics nella stessa università.

Deputato per due legislature e senatore per altre due dal 1979 al 1994, presidente della Commissione Industria della Camera nel 1981, nel 1982 è chiamato al Ministero delle Finanze nel Governo Fanfani, e nel successivo Governo Craxi è Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie e Sotto segretario straordinario agli Affari Esteri per la lotta contro la fame nel mondo. Nel 1992-94 è presidente della Commissione finanza e tesoro del Senato.Presidente della International Atlantic Economic Society nel biennio 1984-85, nel 1986-87 è Presidente della European Public Choice Society e nel 1987 presidente onorario dell’International Institute of Public Finance.Editorialista economico per quotidiani e periodici, tra cui Panorama, L’Espresso, La Stampa, Il Sole 24 ore e il Giornale, è autore di saggi e manuali di scienza delle finanze, di economia monetaria, di politica economica, di economia industriale e di economia dei beni culturali.