Economia: il primato del mercato, senza trascurare la funzione dello Stato

Così parlò la premier Meloni alla conferenza stampa di giovedì. Quell’incontro era già stato rimandato due volte per impedimento fisico della primo ministro (influenza), pertanto era molto atteso. È sembrato abbastanza evidente che, nelle quasi quattro ore che è stata sotto il fuoco delle domande dei giornalisti, la premier abbia voluto fare una ripresentazione di se stessa, quasi a voler dare una spiegazione di alcuni suoi comportamenti.

Dalle righe che seguono dovrebbero trasparire dettagli validi a sostenere quelle “scuse non richieste” per fatti riferibili a comportamenti suoi, di compagni di avventura nel governo e di esponenti di vario calibro del suo partito. Le sarà stato di buon aiuto un requisito che a lei non è mai mancato; la capacità quasi plastica di adattarsi alle situazioni più disparate. Così è andata sempre più i apparendo un Arturo Brachetti al femminile, anche quando si avvicina a questioni scottanti di rilevanza internazionale.

Basta ritornare con la mente a uno solo dei passaggi fatti nel corso dell’incontro con la stampa, per avere indicazioni più dettagliate su quanto appena accennato: il MES, definito senza mezzi termini “obsoleto”. In tal modo ha messo o ha tentato di farlo, un macigno pesante sulla possibilità di approvare quel documento. Sarà interessante sentire come è stata accolta tale liquidazione lapidaria della questione quando, fino a pochi giorni fa, le dichiarazioni dei ministri italiani, riuniti per gli incontri periodici a Bruxelles, riferivano che il testo di quel documento mancava solo di alcune modifiche per essere approvato.

L’episodio di giovedì non sarà privo di conseguenze perché tra tutti i paesi che hanno aderito all’iniziativa manca solo l’Italia. Senza la sua sottoscrizione quel meccanismo non può funzionare e i paesi che sono interessati a usufruirne, non possono in alcun modo farlo. Rimarranno di conseguenza fermi, fino a quando non è possibile stabilirlo. È altrettanto noto che il Paese, per completare la provvista finanziaria necessaria per la parte non competente al NGEU al fine di completare il il PNRR, dovrà ricorrere a altre fonti oltre quelle nazionali, del tipo BCE e simili.

Sarà bene che alcuni esponenti del Governo si preparino a essere ricevuti a Bruxelles senza tappeto rosso. Tra l’altro, rimanendo nel campo degli investimenti produttivi, la Presidente del Consiglio ha ribadito che per nuove iniziative il governo non può far ricorso a denaro preso a debito rispettare il Patto di Stabilità: dal primo gennaio esso ha ripreso a funzionare.

Una delle parti salienti del programma di governo è la politica economica, che prevede anche l’intervento della mano pubblica nel capitale sociale di aziende che stanno avendo difficoltà definibili straordinarie, come la ITA-Alitalla, Acciaierie Italiane- ILVA e non solo. Di ancora più importante c’è in ballo l’affare AI, l’intelligenza Artificiale, la cui gestione dovrebbe essere trattata come avvenne quando l’Assemblea Costituente dovette disciplinare le attività all’epoca strategiche. È noto come andò: senza risorse e con un grado di distruzione del Paese enorme, l’industria pesante, il sistema delle comunicazioni in generale e altri tipo di attività furono riservate alla gestione dello Stato.

È comunque da ribadire che la motivazione più pressante che condusse a tanto fu l’importanza strategica che quel tipo di industria rivestiva. Solo allargando il campo delle attività cosiddette sensibili, si prende atto che già da un po’ e a tutti gli effetti l’Intelligenza Artificiale è di uso sufficientemente comune e altrettanto lo è il suo abuso. Senza mettere il carro davanti ai buoi, è necessario che, in Italia come in tutti gli altri paesi dove si lavora con l’intento di sviluppare sempre più quell’invenzione, si inizi a predisporre la normativa necessaria per il corretto funzionamento e utilizzo della stessa. Cominciano a delinearsi già divergenze su chi farà cosa in merito alla AI, sempre riferendo non stop al Governo.

C’è da segnalare a tal riguardo che ieri si è verificato il primo inconveniente in merito tra la Premier e il professor Giuliano Amato, presidente della Commissione Algoritmi. Quell’istituzione è stata creata per dare un contributo critico sull’effetto della AI nel mondo dell’informazione.

Il professor Amato ha deciso di dimettersi in seguito alle dichiarazioni della Capo del Governo sul suo operato, venute fuori durante la Conferenza Stampa. Era il quarto giorno del primo mese dell’anno, quindi si può facilmente immaginare cosa potrebbe succedere appresso. Allo stato sembra che il 2024 non sia nato sotto una buona stella. Anche se può sembrare fuori luogo pensarlo fin d’ora.