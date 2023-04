Economia, l’Istat cerca di incutere ottimismo. Ma sul Pnrr il Governo sta scherzando col fuoco

I notiziari delle varie reti televisive di lunedì scorso hanno provato a trasmettere all’utenza una carica di ottimismo che anche un giullare avrebbe definito sproporzionata rispetto agli eventi che la stavano generando. Nelle ore appena trascorse l’ Istat, l’ Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso, accentuandone la valenza positiva, quindi con termini evidentemente poco confacenti alla situazione reale, informazioni sullo stato di salute sociale e economico del Paese. I dati esaminati e confrontati in una situazione come quella che l’ Italia e non essa sola sta attraversando, hanno in realtà una potenzialità intrinseca di entusiasmare gli animi paragonabile a quella che può avere un piccolo ombrello sotto a un nubifragio del genere di quelli che in questi giorni stanno affliggendo persone e cose, cioè l’Italia tutta, isole comprese. L’Istat ha infatti informato ufficialmente che nello scorso mese di marzo le variabili che connotano gli effetti della cura che il Governo sta dedicando ai problemi del Paese, in primis quelli socio economici, sta dando i risultati attesi. Salvo poi a definirne, subito dopo, la portata che, per chi segue con attenzione le patrie vicende, ha avuto, a voler essere di manica larga, scarso effetto. Esso è stato simile a quello procurato da una secchiata di acqua in testa in pieno inverno. In effetti, fatto salvo il concetto che il solo segno positivo + è di per se un riscontro che la terapia in atto sta producendo i suoi effetti, se si tratta di decimali se non centesimi di punto, come nelle informazioni testé accennate, per essere ritenuti efficaci dovrebbero verificarsi a lungo giorno dopo giorno. È l’ intervallo temporale, anche espresso in mesi, che caduca la portata di quei ” progressi”. In campagna, con espressione particolarmente efficace, si definisce un fenomeno di tal fatta con un paragone particolarmente efficace: “non è acqua (in quantitá tale) che leva sete”. Tentando di approfondire l’argomento, volendo rimanere vicino all’ acqua seppure senza volersi bagnare (guarda il mare e tienti a riva, è un’altra perla, questa volta del villaggio), appare evidente che, per sortire risultati pratici oltre a quelli appena descritti, è necessario che ciascuno di essi avvenga più velocemente e, nei limiti del possibile, in dosi più massicce.Tanto per creare una massa critica efficace, tale da non essere fagocitata dal problema che invece dovrebbe risolvere. Si torna così alla considerazione mai superata degli aziendalisti del secolo scorso che può essere riassunta come segue. Se dieci persone affrontano una alla volta un problema che per essere risolto ha bisogno della professionalità di ciascuna di loro, quasi sicuramente non caveranno un solo ragno dal buco. Se invece affronteranno, insieme e contemporaneamente, lo stesso ostacolo, riusciranno quasi certamente a superarlo. La politica cosiddetta dei piccoli passi non sempre è applicabile per le misure economiche. Questa puntualizzazione cade a proposito per quanto concerne il Pnrr. Detto brutalmente, anzi ripetuto per l’ennesima volta, a tal riguardo l’esecutivo, più precisamente una parte dello stesso, sta scherzando con il fuoco. Basterebbe attenersi al ragionamento che facevano alla Coldiretti, riuniti in via straordinaria per una mostra zootecnica. Prendendo spunto dal modo di vivere e di alimentarsi dei cavalli, uno di quegli agricoltori particolarmente arguto ha ritenuto di dover spiegare ai colleghi come la natura umana sia prossima a adottare un modo di fare proprio dei cavalli di razza.

Gli stessi, quando la mangiatoia é piena fino all’ orlo, prima di iniziare a cibarsi, istintivamente con il muso si fanno spazio, sciupando così parte del foraggio. Probabilmente vezzo simile sta prendendo piede tra i governanti italiani. Alcuni degli obiettivi elencati nel programma Pnrr danno l’idea di uno scherzo organizzato da una comitiva di camionisti in pensione. Così si giustifica la richiesta di fondi per la realizzazione del Museo del sugo all’ Amatriciana, solo per citare uno degli investimenti più strampalati proposti a Bruxelles, e altre chicche del genere. L’augurio è che gli addetti alla revisione e all’adeguamento di quel programma arrivino a staccare quei germogli sterili se non addirittura parassiti e infestanti. Il tempo per accordare quello strumento è limitato come pure la durata dello spettacolo in cui dovrà suonare. Sarebbe proprio il caso che gli orchestrali si dessero una mossa. Prima che qualcuno non scateni una sommossa, sia lasciato passare il gioco di parole.