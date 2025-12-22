Economia sommersa e illegale, al Sud pesa quasi il doppio del Nord (16,5% del valore aggiunto)

Nel Mezzogiorno l‘economia non osservata pesa di piu’. Lo rileva l’Istat nei Conti economici territoriali riferiti agli anni 2022-2024. Nel 2023, ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni – si legge – l’economia non osservata (definita dalla somma della componente sommersa e di quella illegale) ha rappresentato in Italia l’11,3% del valore aggiunto complessivo. Si sono confermate come componenti piu’ rilevanti il valore aggiunto occultato attraverso la sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (6%) e l’impiego di lavoro irregolare (4%), mentre l’economia illegale, le mance e il valore dei fitti in nero hanno inciso nel complesso per l’1,7%.

L’incidenza sul Pil, in lieve aumento rispetto al 2022, e’ stata pari al 10,2%. Il peso dell’economia non osservata e’ piu’ alto nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 16,5% del valore aggiunto, e a seguire nel Centro (11,8%). Sensibilmente piu’ contenuta, e inferiore alla media nazionale, e’ l’incidenza nel Nord-est (9,3%) e nel Nord-ovest (8,9%). Nelle ripartizioni territoriali si conferma una diversa rilevanza delle tre componenti dell’economia non osservata, gia’ rilevata a livello nazionale. Prevale ovunque l’incidenza della rivalutazione da sotto-dichiarazione; questa raggiunge il livello piu’ alto nel Mezzogiorno (7,6% del valore aggiunto), mentre e’ piu’ contenuta nel Nord-ovest (4,5%). Anche la quota di valore aggiunto generato da impiego di lavoro irregolare e’ particolarmente elevata nel Mezzogiorno (6,5%). La sua incidenza e’ in linea con la media nazionale nel Centro (4%), mentre e’ inferiore di circa 1 punto percentuale nelle altre due ripartizioni (3,1% e 3%, rispettivamente nel Nord-est e nel Nord-ovest).

A livello regionale, il peso dell’economia non osservata varia dal massimo della Calabria, pari al 19% del valore aggiunto complessivo, al minimo della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (7,4%). La quota piu’ elevata di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato si osserva in Puglia (8,3%), Sardegna e Marche (7,7% per entrambe); mentre l’incidenza piu’ bassa si registra nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (2,9%) e, a seguire, nella Provincia autonoma di Trento (3,5%) e in Lombardia (4,2%).

Il sommerso dovuto all’impiego di lavoro irregolare presenta le incidenze piu’ elevate in Calabria (8,3% del valore aggiunto), Campania (7%) e Sicilia (6,4%); le quote piu’ contenute si osservano in Lombardia (2,8%), Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (2,9%) e Veneto (3%). Infine, l’economia illegale e le altre componenti dell’economia non osservata presentano un’incidenza sul valore aggiunto compresa tra l’1,2% della Lombardia e del Veneto e il 3,2% della Calabria.