Economia tra istruzione, diritti sociali, deontologia: Fondazione Studi Tonioliani e giornalisti a Caserta

Venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 09:30 a Caserta presso il Circolo nazionale in Piazza Dante n.1, si è tenuto il convegno “Economia tra Istruzione, Diritti sociali, Deontologia dell’informazione e della Comunicazione”, promosso dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della Campania in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’UCSI Campania.

Il seminario Economia tra Istruzione, Diritti sociali, Deontologia dell’informazione e della Comunicazione, rientra nel Piano Operativo di Riferimento (POF) bimestre Novembre – Dicembre 2022 – Referente ORG Campania ha riguardato gli aspetti deontologici dell’informazione e l’economia in rapporto ai diritti sociali e all’istruzione anche in seguito ai recenti annunci del Governo in relazione al tema del merito.

Sono intervenuti: Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei Giornalisti della Campania – Angela Cuccaro, giornalista e dirigente scolastica – Guido Pocobelli Ragosta, giornalista e presidente UCSI Campania – Francesco Manca, giornalista e Segretario organizzativo nazionale della Fondazione di Studi Tonioliani – Luigi Ferraro, professore di Diritto Pubblico all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.