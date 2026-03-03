Ecopack 2026, riparte la sfida di Conai: montepremi di 600mila euro

Si accendono i riflettori sulla tredicesima edizione di Ecopack, il Bando per l’ecodesign promosso da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Un nuovo calcio d’inizio per le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che, nel biennio 2024/2025, hanno rimesso in gioco i propri pack puntando su innovazione, efficienza e riduzione dell’impatto ambientale. Obiettivo: raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi più green immesse sul mercato nazionale, premiando chi ha saputo trasformare la sostenibilità in strategia industriale. La raccolta dei casi è aperta dal 3 marzo al 30 aprile 2026. E la sfida si gioca nuovamente su nove leve di ecoprogettazione: riutilizzo, ricarica, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materiale riciclato/recuperato, risparmio di materia prima, risparmio di materia prima vergine, ottimizzazione dei processi produttivi, ottimizzazione della logistica e semplificazione del sistema imballo. Possono candidarsi i progetti relativi a imballaggi in tutti i materiali: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro. Non c’è un limite al numero di casi presentabili, a condizione che per gli imballaggi primari si tratti di formati differenti, e per gli imballaggi secondari o terziari l’intervento di ecodesign sia diverso.

Anche per questa tredicesima edizione il montepremi complessivo è pari a 600.000 euro: 550mila euro saranno ripartiti tra tutti i casi ammessi in funzione del punteggio ottenuto. 50.000 euro finanzieranno cinque super premi da 10.000 euro ciascuno, destinati ai casi più virtuosi in ottica di economia circolare. “Ogni edizione di Ecopack è un nuovo traguardo verso un sistema produttivo più sostenibile – commenta Simona Fontana, direttrice generale di CONAI – Oggi più che mai, il modo in cui progettiamo gli imballaggi può fare la differenza: scegliere soluzioni che riducono l’impatto ambientale significa non solo ottimizzare l’uso delle risorse, ma anche dare un contributo concreto alla creazione di un modello sempre più circolare. Premiare le imprese che investono in innovazione sostenibile è il nostro modo di valorizzare chi sta giocando una partita decisiva per il futuro del Pianeta. Ci auguriamo che sempre più aziende raccolgano questa sfida”. La lista dei casi vincitori sarà pubblicata a novembre 2026 in occasione del tradizionale evento di premiazione.