di Annamaria Spina

Nell’articolo che segue desidero proporre una chiave di lettura semplice ma profonda: l’economia non è soltanto un insieme di numeri, teorie o modelli, ma un’esperienza che passa attraverso ciò che vediamo e sentiamo. Chiamo questo orientamento “Ecosensibilità”: la capacità di riconoscere, attraverso lo sguardo e la percezione, l’impronta emotiva e cognitiva delle scelte economiche. È da qui che nasce un nuovo modo di comprendere il valore, la responsabilità e l’apprendimento economico.

Non impariamo davvero ciò che ci viene detto: impariamo ciò che vediamo, ciò che filtra attraverso gli occhi e lascia una scia nel cuore, dove la sensibilità diventa ponte verso la mente e la ragione.

La nuova economia scaturisce dall’intreccio tra occhio, cuore, coscienza e ragione sensibile.

Oggi più che mai, in un mondo di accelerazione continua e sovraccarico di informazioni, la realtà economica non può limitarsi a insegnare solo con testi o numeri. Deve parlare alla percezione, alla sensibilità, affinché ciò che si “vede” lasci un’impronta duratura, trasformando la conoscenza in esperienza viva.

Per questo motivo ho introdotto, nel mio percorso di studio, alcuni nuovi modi per osservare i fenomeni economici: forme di apprendimento che passano dallo sguardo e arrivano al cuore, generando consapevolezza e azione. Ogni concetto economico può diventare una realtà viva che si imprime nella coscienza attraverso l’esperienza visiva, risuonando nel sentimento prima ancora che nella logica.

Immaginiamo un bambino all’asilo, uno studente universitario, un professionista in aula: ciò che resta veramente non è ciò che viene scritto, ma ciò che viene osservato e sentito attraverso lo sguardo, attraversando cuore e sensibilità prima della mente. Questo processo permette di imparare unendo esperienza, emozione e ragione.

Lo sguardo non è un semplice strumento di percezione: è una via di transito dell’esperienza. Attraverso di esso, la sensibilità cattura sfumature, armonie e dissonanze del mondo economico. La sensibilità diventa così un ponte tra ciò che vediamo e ciò che comprendiamo, tra emozione e ragione, tra esperienza e memoria.

Ogni percorso educativo, dalla prima infanzia all’università, dai corsi aziendali alle masterclass, dovrebbe essere arricchito da brevi esperienze visive ed emotive capaci di imprimere i concetti nella memoria profonda. L’economia dello sguardo non sostituisce la formazione accademica: la amplifica, la rende viva, immediata, poetica. Ogni principio economico trova la sua risonanza più autentica se passa attraverso la percezione e la sensibilità.

Ciò che si apprende tramite questo approccio genera una nuova capacità di percezione: un orientamento economico basato sull’esperienza sensibile, capace di trasformare ciò che si vede in consapevolezza e ciò che si sente in azione concreta. È il nucleo dell’economia dello sguardo: insegnare attraverso la sensibilità, imprimere attraverso lo sguardo, apprendere attraverso il cuore e la ragione.

La sensibilità è un sistema cognitivo primario, un interprete originario del mondo prima ancora che la mente lo traduca in concetto. È un udito sottile dell’essere, capace di registrare informazioni che nessun manuale potrebbe contenere con la stessa forza. L’imprinting è una forma di incisione cognitiva che penetra dagli occhi, passa dal cuore e si fissa nella memoria come idea permanente. È la forma più alta di apprendimento perché nasce dal “riconoscimento”.

Per questo, la nuova economia dovrebbe essere insegnata mediante esperienze visive, esempi concreti, immagini potenti e gesti osservabili. Solo ciò che viene visto con sensibilità diventa sapere. L’economia non è fatta di definizioni ma di scelte, e ogni scelta nasce da una percezione. La sensibilità permette di cogliere la natura del valore prima ancora che la teoria lo definisca.

Ciò che un bambino vede fare in casa, nella comunità, nella scuola diventa il suo primo vocabolario economico. Questo imprinting costruisce il senso del limite, del valore e della cura. Nel momento in cui un concetto entra tramite la sensibilità, si radica, diventa abitudine e identità economica. La sensibilità educa allo sguardo, a osservare ciò che gli altri trascurano, a percepire i movimenti dell’economia, a intuire ciò che i dati suggeriscono ma non dicono esplicitamente… è il “sesto senso dell’economista sensibile”.

Le nozioni si apprendono, la consapevolezza si conquista e si conquista solo tramite la sensibilità: l’unico meccanismo umano capace di trasformare un concetto in significato e un significato in una scelta responsabile.

Sensibilità e imprinting rappresentano la matrice originaria del pensiero economico, sono ciò che permette di mutare l’economia da linguaggio tecnico a linguaggio umano, vivo, riconoscibile nelle esperienze quotidiane. Se l’economia vuole essere compresa nella sua essenza più vera, non può limitarsi a numeri e formule: deve incontrare l’essere umano nella sua pienezza sensibile.

Qui torna in mente la filosofia di Blaise Pascal: “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”. Non si tratta di un invito alla sentimentalità ma di un principio epistemologico… esiste una forma di conoscenza, la sensibilità, che precede e guida la ragione stessa. Nella nuova economia della sensibilità, questa frase diviene manifesto, ogni decisione economica nasce prima nell’esperienza, nell’intuizione, nella percezione, nell’imprinting che l’occhio e il cuore lasciano sulla mente. L’economia, così, diventa un “linguaggio che il cuore riconosce”, atto a trasformare l’impatto visivo e sensibile in scelta, azione e valore duraturo. Pascal ci insegna che l’autentica conoscenza economica non può prescindere dalla sensibilità… è ciò che permette all’esperienza di radicarsi, di imprimersi nella memoria e di guidare la ragione verso decisioni realmente umane e durevoli.

Da questa certezza nasce un obbligo… l’economia deve riconoscere ciò che passa dagli occhi, ciò che resta nel cuore, ciò che imprime la mente. Deve diventare un linguaggio che si “vede, si sente, si percepisce”, prima ancora di essere letto nei grafici o nei bilanci.

In questo contesto prende forma il concetto di “Ecosensibilità”.

“Eco” richiama la matrice originaria dell’economia: l’insieme delle relazioni e dei principi che sostengono la vita economica. “Sensibilità” indica la capacità di percepire il valore reale delle scelte, non come emozione effimera ma come bussola morale e cognitiva.

Un’economia basata sulla Ecosensibilità non è alternativa alla razionalità: la completa, la rende utile e vera. La razionalità da sola può analizzare, prevedere, calcolare. La sensibilità, invece, percepisce ciò che nessun dato può restituire: il peso reale delle scelte, la qualità delle relazioni, la fragilità o la forza di un sistema.

Quando la conoscenza passa attraverso la sensibilità, l’esperienza diventa imprinting, ogni gesto osservato, ogni decisione vissuta, si trasforma in memoria economica. È così che il valore prende forma non solo nella mente, ma nella coscienza.

Ecosensibilità è dunque la cifra della nuova economia, un’ “economia radicata nella percezione”, capace di trasformare l’impatto visivo e sensibile in azione concreta, durevole e giusta. È un paradigma in cui l’umano torna a essere la misura di ogni valutazione, in cui il cuore precede e accompagna la mente, e in cui la conoscenza economica è vissuta, riconoscibile e applicabile giorno dopo giorno.

In altre parole, Ecosensibilità è l’economia della verità percepita, della decisione consapevole, dell’azione che genera valore autentico, è l’unico linguaggio in cui la nuova economia basata sulla sensibilità può davvero vivere, crescere e durare.

L’essere umano non è fatto solo di logica: è fatto anche di quella conoscenza che Pascal chiamava “spirito di finezza”, capace di cogliere ciò che il pensiero non ha ancora formulato. Ecosensibilità appartiene proprio a questo luogo: la parte più sottile e precisa dell’intelligenza umana.

Ogni scelta economica, prima di essere un numero, è un’impronta.

“La vera raffinatezza della vita e dell’economia è percepire le sfumature che gli altri ignorano.”