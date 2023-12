Ecosfera Servizi punta sul Sud: apertura di una sede a Napoli. Emessi minibond per 3 mln di euro

Ecosfera Servizi Spa, Energy Service Company (ESCo) di rilievo nazionale operante nel settore del global service, progettazione e gestione integrata di servizi per la transizione ecologica dell’economia sceglie di investire stabilmente nel Mezzogiorno, con l’apertura della sede di Napoli, divisione sud Italia.

La società annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo di 3 milioni di euro integralmente sottoscritto da Basket Bond Campania. Le obbligazioni sono state emesse in forma dematerializzata e accentrate presso Monte Titoli Spa e riservate ad investitori qualificati. Il rimborso del prestito obbligazionario avverrà entro il 2030 mediante rate semestrali al tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi, maggiorato del 2,95%.

Il prestito obbligazionario è assistito da garanzia pubblica sotto forma di cash collateral concessa da Sviluppo Campania Spa, società in house della Regione Campania, sotto il coordinamento di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. quale mandataria della Rti tra Mcc e Banca Finint Spa.

L’operazione guidata dagli advisor finanziari della società Alfredo Mazzei e Adriano Di Micco, si inserisce nell’ambito delle strategie di espansione dell’attività con il coinvolgimento di investitori e partner finanziari pronti ad investire nel progetto di impresa.

“Con questo strumento finanzieremo la nostra crescita puntando molto sul Mezzogiorno e le sue grandi potenzialità: la fiducia del mercato e degli investitori rappresenta un valore importante in questa fase di crescita ed espansione; un riconoscimento delle capacità organizzative – gestionali e tecnico finanziarie dell’impresa di forte stimolo allo sviluppo e l’avvio di nuove iniziative e progetti di investimento”, dichiara Floriana Tomassetti, Ceo di Ecosfera Servizi Spa.