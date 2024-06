Ecosoc delle Nazioni Unite, Italia rieletta nel Consiglio economico e sociale

Il 7 giugno 2024, l’Italia è stata rieletta a New York membro del Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite per il triennio 2025-2027, con 183 voti su 190 Paesi votanti. Come riferisce la Farnesina, l’Italia è stata la più votata all’interno del gruppo dei Paesi Occidentali, nella tornata di elezioni per mandato triennale, davanti a Paesi Bassi, Svizzera e Canada. La rielezione, che dà continuità all’attuale mandato per il 2022-24, è una riconferma della solida reputazione costruita dall’Italia nella diplomazia multilaterale per la sostenibilità e per la cooperazione internazionale, consolidando in particolare il partenariato italiano con i Paesi in via di sviluppo e in particolare con quelli del continente africano. Una reputazione costruita nell’arco dei dieci mandati svolti finora dall’Italia dall’istituzione dell’organo nel 1946.