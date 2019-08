Ecosuoni a Palma Campania: dal 7 settembre il festival musicale ispirato all’ambiente

di Rosina Musella

Si terrà il 7 settembre prossimo l’ottava edizione di Ecosuoni, festival musicale dell’omonima associazione nato per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, che quest’anno ospiterà diversi artisti della scena indie italiana, dai Coma_Cose agli Psicologi.

Anche quest’anno il festival ecologico dai prezzi popolari avrà luogo presso il centro O’ Gio’ di Palma Campania. Ospitato, fino al 2017, dall’isola ecologica della stessa provincia napoletana, dallo scorso anno ha dovuto cambiare location “in seguito agli eventi di Torino del 2017”, ci spiega Agostino Finetti, direttore artistico del Festival e presidente dell’associazione, riferendosi alla tragedia di piazza San Carlo in cui persero la vita due donne e rimasero ferite più di 1000 persone. Dopo quell’evento, infatti, le norme di sicurezza sono divenute più rigide e così, necessitando di uno spazio più ampio, gli organizzatori di Ecosuoni hanno recuperato un campo di 6000 metri quadrati, mai messo in funzione prima, dandogli una nuova vita. La forza del festival è sicuramente la combo tra i grandi artisti della scena musicale contemporanea che vi si esibiscono e l’economico prezzo d’ingresso pari a €10 per il tesseramento all’associazione Ecosuoni.

Per l’occasione, abbiamo posto alcune domande a Finetti.

Cos’è Ecosuoni?

Ecosuoni è nato nel 2012 da un gruppo di persone già impegnate nell’organizzazione di eventi. Dopo diverse esperienze, grazie all’Assessore all’Ecologia e al Comune di Palma Campania, prendendo spunto da un progetto già esistente in Italia, abbiamo iniziato ad organizzare concerti in un’isola ecologica, da qui il nome Ecosuoni. L’evento sarà plastic free, nonostante non sia indicato da nessuna parte, perché per noi è un dato imprescindibile, essendo volto a sensibilizzare sulle tematiche legate all’ecologia e il riutilizzo dei materiali; all’ingresso, ad esempio, sarà possibile acquistare per €1 un bicchiere riutilizzabile e personalizzabile. Durante la serata del festival molti degli allestimenti saranno realizzati con materiali riciclati: qualche edizione fa sfruttammo dei vecchi televisori a tubo catodico come scenografia sul palcoscenico, quest’anno per le illuminazioni stiamo riutilizzando vecchi pali della luce e dando nuova vita a pedane in pallet per creare dei cestini di rifiuti completamente ecocompatibili. Inoltre, ogni anno mettiamo in palio tre premi: “Ecologia e legalità”, “Ecologia e ambiente” e poi “Ecologia e musica” dedicato a Michele Meo, musicista palmese scomparso che ha fatto tanto per i giovani artisti del territorio. I premi vengono conferiti sempre a realtà che si occupano di denunciare o risolvere i problemi che affliggono i nostri territori, infatti quest’anno il premio “Ecologia e Legalità” sarà conferito a Fanpage, nostro media partner, per tutte le inchieste realizzate sulla Terra dei Fuochi.

Per accedere al concerto è necessario pagare solo il tesseramento, come riuscite a mantenere questo prezzo abbordabile?

Grazie al sostegno del Comune e degli sponsor, portando avanti un discorso di buona musica e un messaggio positivo per l’ambiente. Fino al 2016 il concerto era gratis e abbiamo portato artisti molto conosciuti in Italia come i Cani, i Verdena, i Foja, la Maschera, Lo Stato Sociale. Crescendo, abbiamo pensato al tesseramento, utile anche ai fini pratici poiché, ad oggi, c’è un numero prefissato di persone da poter far entrare nello spazio, sempre per rientrare nelle norme di sicurezza, quindi il tesseramento ci permette un conteggio più facile. Tra l’altro, è valido per tutto l’anno e chi si tessera entra nella nostra mailing list, così da rimanere sempre aggiornato sui nostri eventi, spesso organizzati presso il centro O’ Gio’, lo spazio che abbiamo recuperato attraverso diverse iniziative: durante il festival vi sarà un’isola ecologica temporanea e stiamo per dare vita, insieme al Comune, ad un progetto per realizzarvi anche un orto biologico.



Siete entrati a far parte di Keep On Italian Festival Experience, di che si tratta?

È un’associazione dei migliori festival italiani. Quest’anno siamo stati anche partner del concerto del Primo maggio a Roma, nostro partner a sua volta. Quest’associazione permette di fare rete tra i vari festival e in questo periodo sta portando avanti un discorso con la SIAE, per abbattere i costi per i festival come i nostri, in cui non si fa business.