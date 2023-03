Ecuador, parte il processo di impeachment contro il presidente Lasso

Il processo di impeachment contro il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso ha mosso i primi passi verso la sua eventuale rimozione dall’incarico da parte di un’Assemblea Nazionale (Parlamento) saldamente controllata dall’opposizione. L’accusa e’ stata ricevuta dalla Commissione legislativa amministrativa (CAL) della Camera, che deve esaminare il documento e, se non vengono sollevate obiezioni, deferirlo alla Corte costituzionale per valutarne la fondatezza. Tuttavia, questa commissione parlamentare ha preferito richiedere una relazione legale prima di deferire il documento alla Corte Costituzionale, che puo’ archiviare il processo se ritiene che l’accusa non sia conforme alla legge