Edenlandia, verso l’apertura del parco: al via i casting per lo staff artistico

Dopo il grande successo per i casting dei bambini, circa 700 in soli due giorni (per la campagna pubblicitaria) ora Edenlandia è alla ricerca del cast artistico che darà vita ai tanti spettacoli del Parco. Da domani, martedì 6 e fino all’ 8 marzo, dalle 9 alle 14, sarà possibile recarsi al Teatro Posillipo a Napoli (via Posillipo n.66) dove, sotto la direzione artistica di Tony D’Ursi, in arte Tony Figo, verranno selezionati attori, cantanti, ballerini, acrobati, artisti circensi, figure etniche, e speaker attori. Si potranno presentare ai casting uomini e donne dai 18 ai 40 anni. Queste le indicazioni per i candidati per poter partecipare alle audizioni: per gli attori-attrici cantanti è richiesta una buona attitudine al ballo e dovranno esibirsi in un monologo brillante oltre a dover portare due canzoni (una in inglese, una in italiano up tempo / ballad ). È necessario portare con se la base su cd o usb, e indossare abbigliamento idoneo per prova danza: per le donne è previsto l’uso dei tacchi. Per i ballerini/ballerine verrà insegnata loro una coreografia in loco. Dovranno indossare un abbigliamento idoneo per prova danza : per le donne è previsto uso dei tacchi. A tutti i candidati viene richiesto di portare una foto e il cv. Inoltre in sede di audizione potrebbero essere effettuate riprese audio – video e scattate fotografie.