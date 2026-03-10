EDIH PRIDE, al via il contest dedicato a Hitachi Rail STS

L’EDIH PRIDE, il Polo Europeo di Innovazione Digitale impegnato nel supporto alla trasformazione tecnologica delle imprese, lancia un Innovation Contest dedicato a Hitachi Rail STS Spa, rivolto a startup, PMI innovative, spin-off accademici e team di innovatori interessati a sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate basate su Intelligenza Artificiale e Cybersecurity applicate al settore ferroviario.

L’iniziativa nasce nell’ambito del servizio IPPB – Innovation Public Procurement Brokerage Service, finanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione delle imprese attraverso attività di open innovation, networking e matchmaking tra aziende e realtà innovative.

“L’Innovation Contest rappresenta un’occasione concreta per startup e imprese innovative di entrare in contatto con una grande realtà industriale come Hitachi Rail, presentando soluzioni tecnologiche avanzate e avviando possibili percorsi di collaborazione industriale”, ha dichiarato Edoardo Imperiale, coordinatore del Polo Regionale Innovazione Digitale Evoluta EDIH PRIDE.

La sfida tecnologica lanciata dal contest punta a individuare soluzioni innovative basate su Intelligenza Artificiale, Generative AI e Physical AI, oltre che su tecnologie di Cybersecurity, con particolare attenzione allo sviluppo software e alla gestione di sistemi complessi. Hitachi Rail, leader globale nel materiale rotabile e nel segnalamento digitale, ha scelto la piattaforma di open innovation di EDIH PRIDE per entrare in contatto con realtà capaci di proporre idee e progetti applicabili ai propri processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nello sviluppo software e la qualità dei sistemi.

“Iniziative come questa rappresentano un segnale molto concreto di come il nostro territorio stia costruendo un vero ecosistema dell’innovazione” ha sottolineato Antonio Amato, Presidente Gruppo Giovani presso Unione Industriali Napoli.

"Per i contest promosso da EDIH PRIDE insieme a Hitachi Rail va esattamente in questa direzione: favorire open innovation, valorizzare i talenti e accelerare l'adozione di tecnologie come intelligenza artificiale e cybersecurity nelle imprese".

Le soluzioni proposte potranno contribuire a migliorare diversi momenti del ciclo di vita dello sviluppo software, dalla generazione e analisi automatica dei requisiti alla definizione di user story e use case, dalla progettazione architetturale assistita da AI alla generazione e miglioramento del codice. Tra gli ambiti di applicazione rientrano anche debugging, refactoring, miglioramento della qualità del software, generazione automatica dei test, supporto alle attività di testing, monitoraggio delle infrastrutture e manutenzione assistita da Intelligenza Artificiale.

Accanto a questi aspetti, un ruolo centrale è riservato alla Cybersecurity, con soluzioni che possano integrare i requisiti di sicurezza già nelle fasi di progettazione, attraverso approcci di security by design, strumenti di threat modeling, analisi delle vulnerabilità, secure coding, audit e test di sicurezza, oltre a sistemi di governance e monitoraggio della sicurezza dei sistemi software.

La call è aperta a startup italiane ed europee costituite da meno di cinque anni o in fase di costituzione, spin-off accademici, PMI innovative o imprese con soluzioni tecnologiche avanzate e centri di competenza.