Edil San Felice, due nuove commesse da Autostrade per l’Itali per 11 milioni di euro

Edil San Felice, operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, si è aggiudicata due nuove commesse da Autostrade per l’Italia, corrispondenti ad altrettanti lotti nell’ambito della stessa procedura pubblica, per un valore totale di 11 milioni di euro. Si tratta, spiega la nota, di due aggiudicazioni che confermano la posizione di leadership della società nel settore della manutenzione autostradale, che continua a rappresentare un elemento centrale all’interno del piano di sviluppo di Edil San Felice.Entrambe le commesse sono relative a lavori di manutenzione ordinaria e riqualifica delle barriere di sicurezza autostradali. La prima ha un valore di euro 4,352 milioni e riguarderà il lotto 4 A, in corrispondenza delle tratte di competenza della direzione IV tronco di Firenze. La seconda è stata aggiudicata insieme a Tubosider all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese nel quale la quota di competenza di Edil San Felice è pari al 77 per cento. In questo caso i lavori interesseranno il Lotto 6 B, in corrispondenza delle tratte di competenza della direzione VI tronco di Cassino, per un importo complessivo di euro 8,742 milioni di cui euro 6,7 milioni di competenza di Edil San Felice.

Per Lorenzo di Palma, amministratore delegato di Edil San Felice, “all’interno del percorso di diversificazione che stiamo portando avanti e che ci ha visti entrare recentemente in due nuovi mercati, quello ferroviario e quello aerospaziale, il settore della manutenzione autostradale continua a rappresentare un elemento cardine della nostra strategia di sviluppo”.