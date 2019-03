Edili in piazza a Roma venerdì 15, dalla Campania 40 pullman con 2 mila lavoratori

Quaranta pullman, con oltre 2mila lavoratori, partiranno dalla Campania per partecipare venerdì 15 marzo, allo sciopero generale dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni, in piazza del Popolo, a Roma, proclamato unitariamente da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con lo slogan “rilanciare il settore per rilanciare il Paese”. L’obiettivo è quello di riportare l’attenzione su uno dei settori produttivi più colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni, con aziende che rischiano di chiudere e numerose vertenze, nazionali e locali, ancora aperte e dove si registra un continuo calo dell’occupazione e degli investimenti. Altro tema al centro della manifestazione è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno in Campania si sono già registrate 13 “morti bianche”, di cui 7 soltanto a Napoli e provincia. Sul piano regionale, i tre segretari confederali Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati, insieme alle categorie, chiedono alla Regione Campania “l’insediamento di un tavolo istituzionale permanente per il rilancio e la riqualificazione del settore delle costruzioni, che negli ultimi dieci anni ha perso circa 60mila posti di lavoro, all’interno di un progetto di manutenzione, prevenzione e rigenerazione, con il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle grandi imprese, delle grandi stazioni appaltanti pubbliche, dei soggetti finanziari e dei lavoratori tutti del settore”.