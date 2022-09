Edilizia 4.0, a Napoli una giornata di studio promossa dall’Ance

Domani, giovedì 8 settembre, alle 9,45 nella sede di Ance Napoli in piazza dei Martiri 58, si terrà una giornata di studio sul potenziale dell’innovazione nel settore delle costruzioni per rispondere alla sfida globale della sostenibilità.

L’iniziativa, organizzata dall’Ance Napoli, in collaborazione con gli istituti Iriss e Itc del Cnr e il progetto Discente, mira a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra mondo della ricerca, imprese e Pubblica amministrazione per generare sinergie che possano contribuire alla rigenerazione sostenibile di città e territori.

Dopo i saluti del presidente di Ance Napoli Angelo Lancellotti, l’introduzione di Massimo Clemente, direttore del Cnr Iriss e Antonio Occhiuzzi, direttore del Cnr Itc, sarà presentato il progetto Discente – La Trasformazione DIgitale del Settore delle Costruzioni: un Ecosistema iNnovativo quale presupposTo per la sfida Evolutiva”, promosso dal Distretto ad Alta Tecnologia per l’edilizia sostenibile Stress, Deloitte Consulting srl ed Ance Napoli.

Il progetto Discente è finalizzato alla formazione di nuove competenze per superare le diseconomie e le prassi tradizionali e sostenere una rete di nuove realtà produttive a supporto dell’innovazione, capaci di crescere e “fertilizzare” il per il comparto delle costruzioni. Ne discuteranno Marco Iuorio, direttore generale Distretto STRESS Scarl e Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme ricerche.

Un contributo sulle prospettive di ricerca e innovazione sarà invece offerto da Romain Bocognani, vice direttore Ance, che presenterà il progetto Metabulding, che punta a promuovere l’innovazione delle Pmi edili attraverso la collaborazione intersettoriale e transfrontaliera, Carlo Rainieri, responsabile Unità di ricerca CNR ITC-NA, Stefania Oppido, responsabile Terza missione del Cnr Iriss e Piero Salatino, presidente MedITech (Mediterranean Competence Centre 4 Innovation).

Concluderanno la giornata gli interventi di Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, ed Edoardo Cosenza, assessore Infrastrutture e Mobilità Comune di Napoli e presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.