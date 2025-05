Edilizia, ad aprile le detrazioni per il Superbonus sfiorano quota 121 miliardi

Al 30 aprile 2025, gli investimenti ammessi a detrazione nell’ambito del Superbonus 110 per cento hanno raggiunto i 120,97 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 120,7 miliardi registrati al 31 marzo. Anche il numero totale delle asseverazioni presentate ha continuato a salire, toccando quota 499.860.

Distribuzione degli interventi

I condomini rappresentano la quota più significativa, con 137.432 asseverazioni e un investimento pari a circa 81,7 miliardi di euro, ovvero il 67,6 per cento del totale ammesso a detrazione. Gli edifici unifamiliari contano 245.041 asseverazioni, per un totale di oltre 27,9 miliardi di euro, equivalenti al 23,1 per cento dell’investimento complessivo. Le unità immobiliari indipendenti registrano 117.382 asseverazioni, con un investimento di 11,3 miliardi di euro, pari al 9,3 per cento.

Detrazioni per lavori conclusi

Le detrazioni relative a lavori già conclusi ammontano a oltre 126,16 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 116,2 miliardi del mese precedente. Un dato che conferma l’efficacia del Superbonus nel promuovere interventi di riqualificazione energetica e sismica sul territorio nazionale.

Prodotti per la riqualificazione energetica

Tra i prodotti più indicati per gli interventi rientranti nel Superbonus figurano: pannelli solari pieghevoli ad alta efficienza, caldaie a gas a condensazione di ultima generazione, infissi in PVC per migliorare l’isolamento termico, isolanti in fibra di vetro e materiali come il polistirene estruso. Tutti strumenti che contribuiscono concretamente al miglioramento della classe energetica degli edifici.