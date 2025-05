Edilizia e infrastrutture di ricerca, la ripartizione dei fondi per il 2025

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che ripartisce le risorse agli enti di ricerca nell’ambito della nuova annualità del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca. Per il 2025 il finanziamento complessivo è di 94 milioni di euro. Di questi, al Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) sono stati assegnati 7,5 milioni di euro. Permetteranno interventi di carattere sia logistico che scientifico per rinnovare e potenziare due importanti infrastrutture di ricerca in Antartide, entrambe al servizio di gruppi di ricerca da tutto il mondo: la stazione scientifica costiera ”Mario Zucchelli” – situata a Baia Terra Nova nel Mare di Ross, la cui costruzione risale al 1985 – e la base scientifica ”Concordia”, posta sul plateau antartico a 3.233 m di altitudine, e gestita dall’Italia in collaborazione con la Francia.