Edilizia e mobilità green, così Webuild taglia 21mln di t di CO2 all’anno

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Edilizia e mobilità sostenibili per città del futuro più green, inclusive ed eque. In questa direzione, in linea anche con gli stanziamenti previsti dal Governo nel Def e nel Pnrr in questi settori, si muove l’impegno del Gruppo Webuild, declinato anche nel suo : con le opere che sta realizzando in tutto il mondo, Webuild – diventato un player globale ancora più grande con l’operazione di sistema – ha calcolato che verranno eliminate dall’atmosfera 21 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.