Edilizia, entro fine settimana il Piano Casa in consiglio dei ministri

“Venerdì andrà in Cdm, tutto lascia presupporre, un decreto legge sul Piano Casa, che metterà a disposizione 950 milioni sulla ristrutturazione di due pilastri che sono legati all’edilizia residenziale pubblica. A Chigi si sta elaborando anche un altro pilastro, sul tema dei fondi privati con cui integrare l’intervento. Oggi, per i volumi che dobbiamo avere per finanziare gli interventi, non basta solo l’intervento della leva pubblica. Ci saranno una serie di misure, sicuramente il tema di novità è che il piano casa inizia ad avere delle gambe”. Lo ha detto il viceministro al Mit Edoardo Rixi, nel corso di una iniziativa di Ance.