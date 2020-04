Edilizia, Giovanni Bo (Piccola Industria Caserta): Ripartire subito e in sicurezza

di Francesco Bellofatto

Con l’ordinanza n. 39 del 25 aprile, il presidente della Campania Vincenzo De Luca indica – tra l’altro – una serie di misure e di disposizioni di sicurezza per il settore edile, che con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio può riprendere, su tutto il territorio regionale, le attività conservative e di manutenzione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere. Ancora più importante, per il settore, la ripresa dei cantieri, nei limiti dei codici Ateco ammessi dal DPCM 10 aprile 2020.

“Si tratta di un segnale molto importante – sottolinea Giovanni Bo, presidente di Piccola Industria-Confindustria Caserta – che potrebbe preludere una ripresa più ampia, come lo stesso presidente De Luca aveva anticipato, a partire dal prossimo 3 maggio”.

Pesante il conto per la Pmi e per il settore dell’edilizia, che in Campania rappresentano la maggioranza dell’intero tessuto industriale, per il quale complessivamente, secondo le stime di Confcommercio, le perdite potrebbero aggirarsi intorno al miliardo di euro.

Per l’avvio verso la fase 2, la Regione Campania indica misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. “Siamo determinati a ripartire – aggiunge il presidente Bo – garantendo la salute dei cittadini e degli addetti al settore”.

In tal senso si sono pronunciate anche tutte le Associazioni nazionali che rappresentano il mondo delle costruzioni: oltre 600mila aziende e 2 milioni di lavoratori, il 22% del PIL nazionale. “Le imprese della produzione dei materiali da costruzione di arredamento e di finitura, la rete di distribuzione, le imprese del settore costruzioni, insieme ai professionisti della progettazione e alle imprese che producono, commercializzano e noleggiano le macchine e i motori per i cantieri e ne garantiscono l’ assistenza tecnica – si legge in una nota congiunta firmata da Angaisa, Federcomated, Federcostruzioni, Federmobili, Fme, Assoposa, Assodimi -, chiedono di ripartire al più presto perché hanno stabilimenti produttivi sicuri e adeguati alle nuove norme, pronti ad applicare i protocolli di gestione dell’emergenza che le diverse filiere stanno mettendo a punto. Hanno, inoltre, cantieri che possono lavorare in sicurezza e negozi sicuri per tornare a ricevere i clienti nel pieno rispetto di tutte le nuove norme comportamentali”.

“Se riparte tutta la filiera delle costruzioni – afferma il Presidente di Piccola Industria Caserta – ci sarà una spinta sensibile alla ripartenza dell’intera economia italiana”.

In Campania, e in particolar modo in Terra di Lavoro, l’edilizia rappresenta uno dei principali motori del sistema economico, muovendo una filiera importante in termini di lavori pubblici, manutenzioni e ristrutturazioni, comparto dell’arredo.

“C’è molto da fare, soprattutto in questo momento – conclude Giovanni Bo -: occorre mettere in sicurezza le scuole, riparare le strade, intervenire sul dissesto idrogeologico, riqualificare gli spazi urbani e rendere energeticamente efficienti il patrimonio edilizio, pubblico e privato. Ripartiamo in sicurezza: il mondo delle costruzioni può dare il suo contributo per far ripartire l’Italia”.