Edilizia, in Campania il Pnrr spinge investimenti e occupazione: il comparto crescerà fino al 2027

Il settore delle costruzioni continua a rappresentare uno dei principali motori dell’economia campana. Nel 2026 gli investimenti cresceranno del 5,9% in termini reali, sostenuti soprattutto dalle opere pubbliche finanziate dal Pnrr, i cui effetti positivi sono destinati a proseguire anche nel 2027 grazie ai 1.036 cantieri attualmente in corso nella regione.

È il quadro che emerge dal rapporto “Scenari regionali dell’edilizia – Campania”, presentato da Ance Campania e realizzato dal Centro Studi Ance con il contributo di Prometeia.

Il comparto incide per il 13,4% sul Pil regionale in termini di investimenti e per l’8,4% sull’occupazione complessiva, confermandosi strategico per l’economia campana. A sostenere il mercato contribuiranno anche gli interventi di manutenzione straordinaria delle abitazioni, favoriti dalla proroga degli incentivi fiscali prevista dalla legge di bilancio 2026 e dalla crescente attenzione delle famiglie verso l’efficienza energetica.

Tra i dati più significativi spicca la crescita della spesa in conto capitale dei Comuni campani legata al Pnrr, aumentata nel 2025 del 20,5% rispetto all’anno precedente, circa cinque punti oltre la media nazionale (+15,3%).

Positivo anche l’andamento delle gare per lavori pubblici: nel 2025 il numero dei bandi è cresciuto del 14%, mentre gli importi messi a gara hanno registrato un incremento del 40,2%, grazie sia ai grandi interventi infrastrutturali sia all’avvio della programmazione dei fondi di coesione europei 2021-2027.

Occupazione stabile, crescono gli addetti

Il rapporto evidenzia anche un andamento favorevole dell’occupazione. Secondo la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, nel 2025 le ore lavorate sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, dopo il forte incremento registrato nel 2024 (+9,3%), mentre i lavoratori iscritti sono aumentati del 2,1%.

Più complesso il quadro dei permessi di costruire. Nel comparto residenziale, nel 2024 il numero delle abitazioni autorizzate è diminuito del 10,3%, dopo il calo del 29,2% registrato nel 2023. La contrazione più marcata riguarda la provincia di Benevento (-56,8%), mentre Salerno è l’unica provincia in controtendenza, con una crescita vicina al 13%.

In flessione anche i permessi relativi agli immobili non residenziali (-8%).

Compravendite in aumento

Segnali incoraggianti arrivano invece dal mercato immobiliare. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 in Campania sono state concluse circa 44mila compravendite residenziali, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024.

La crescita è stata più sostenuta nei comuni capoluogo (+4,2%) rispetto agli altri centri (+3%). Tra le città spicca Avellino (+11,8%), mentre Napoli registra un incremento del 3%. A livello provinciale l’aumento delle compravendite varia dal 2,7% di Napoli al 5,3% di Caserta.

Lancellotti: Serve un Piano industriale per la rigenerazione urbana

Per il presidente di Ance Campania, Angelo Lancellotti, il settore ha consolidato il proprio peso nell’economia regionale, ma la conclusione della stagione del Pnrr impone una nuova strategia.

“Il governo deve mettere in campo un Piano industriale per i prossimi dieci anni, puntando non solo sugli investimenti pubblici ma anche su quelli privati, con un Piano casa strutturale e una legge sulla rigenerazione urbana che attendiamo da trent’anni”, ha dichiarato, sottolineando come la rigenerazione urbana rappresenti oggi uno dei principali motori dello sviluppo economico nelle grandi città.

Anche il direttore del Centro Studi Ance, Flavio Monosilio, ha evidenziato il ruolo delle costruzioni come uno dei pochi comparti capaci di sostenere la crescita economica, soprattutto nel Mezzogiorno grazie agli investimenti del Pnrr, aggiungendo che sarà fondamentale garantire continuità agli interventi infrastrutturali anche dopo la conclusione del Piano.

Il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ha invece sottolineato il ruolo dei Comuni nell’attuazione degli investimenti pubblici, evidenziando la necessità di rafforzarne competenze, strutture e autonomia decisionale e di consolidare la collaborazione tra istituzioni e sistema delle imprese.

Quasi 38mila imprese in Campania

Secondo il rapporto, nel 2024 il settore delle costruzioni in Campania contava quasi 38mila imprese, pari a circa il 7% del totale nazionale. La dimensione media è di 3,5 addetti per azienda, superiore alla media italiana, con una prevalenza di imprese impegnate nei lavori di costruzione specializzati (55,7%), seguite dalla costruzione di edifici (41,4%) e dall’ingegneria civile (2,9%).

La provincia di Napoli concentra il 45,4% delle imprese regionali, davanti a Salerno (21,4%) e Caserta (19,2%).