Edilizia in legno: cresce il mercato italiano, ma a ritmi diversi tra le regioni e tra edilizia privata e pubblica

Quello dell’edilizia in legno è un mercato che continua a crescere in Italia spinto soprattutto da ragioni ecologiche e, cioè, dalla sempre maggiore attenzione degli italiani a fare scelte più sostenibili. Un Osservatorio, quello realizzato dalla Federazione Filiera Legno che riunisce le più importanti realtà italiane del settore, ha provato a fotografare lo stato dell’arte e a fare previsioni soprattutto sul futuro dell’edilizia in legno in Italia.

In Italia ci sono sempre più prefabbricati in legno, specie tra gli edifici pubblici

Lo scorso anno il mercato degli edifici prefabbricati in legno è risultato in crescita di oltre il 3% rispetto al precedente, proseguendo un trend positivo che gli addetti ai lavori hanno cominciato a registrare già ai tempi del covid. Tradotto in termini di valore di mercato si tratta di una cifra raggiunta pari a oltre 2.3 miliardi di euro.

Uno dei dati più interessanti dell’Osservatorio di FFL è che la crescita maggiore è stata registrata nell’edilizia non residenziale: questo segmento è cresciuto lo scorso anno del +5.7% rispetto alla rilevazione precedente, contro il 2.1% dell’edilizia residenziale e l’1.9% delle opere edilizie tradizionali.

Vuol dire che più che abitazioni in legno attualmente si costruiscono in Italia scuole e altre opere pubbliche sfruttando un materiale che è per natura sostenibile, più resistente agli incendi e più sicuro anche contro il rischio sismico.

Non è che gli italiani non siano interessati alle case prefabbricate in legno o lo siano oggi meno di quanto lo fossero un tempo, spiegano gli addetti ai lavori: rispetto a qualche anno fa sono diminuiti bonus, incentivi e sgravi fiscali destinati a chi sceglie l’edilizia in legno ed è questo un nodo che il settore e chi lo rappresenta dovrà risolvere presto per rendere di nuovo più accessibili le proprie soluzioni edilizie.

È quello che negli anni passati hanno fatto paesi come l’Austria e la Germania dove, oggi, le case abitabili in legno rappresentano una percentuale significativa dell’edilizia residenziale.

Case e strutture prefabbricate in legno: che vantaggi hanno

Ispirandosi alle strategie come quelle adottate dai paesi in cui l’edilizia di legno ha una tradizione più lunga, l’Italia potrà sfruttare nei prossimi anni i vantaggi costruttivi del legno eintegrare perfettamente nei centri abitati case e altri prefabbricati in legno. Si tratta, come in parte già accennato, di vantaggi come

• una maggiore leggerezza che consente di pensare a edifici che si svilupiano in altezza occupando meno suolo pubblico;

• più sicurezza sotto il profilo sismico ;

• più rapidità di costruzione che consente di abbattere la durata e i costi dei cantieri;

• migliore isolamento termico che è la chiave per ridurre i consumi domestici in bolletta

• e una certa capacità delle case e dei prefabbricati in legno, scoperta di recente, di assorbire quell’anidride carbonica che è prodotto di scarto della maggior parte di attività umane e non: se conformata questa proprietà farebbe del legno il miglior alleato nella realizzazione di case passive .

Tra i vantaggi dell’edilizia in legno e i motivi che negli ultimi annil’hanno resa così popolare gli addetti ai lavori suggeriscono di non dimenticare i costi ridotti, soprattutto per i privati. Quanto costa al metro quadro una casetta abitabile in legno è cosa da cercare nei materiali informativi dei singoli produttori o da contrattare tramite preventivo personalizzato, ma la stima è che realizzare un edificio in legno costi tra il 30% e il 40% in meno rispetto a realizzare un tradizionale edificio in muratura.

Case ed edifici in legno: dove se ne realizzano di più in Italia

Dal lato produzione, sebbene sia popolato da imprese di piccole e a volte piccolissime dimensioni, il mercato dell’edilizia in legno in Italia risulta piuttosto concentrato con le realtà che fatturano più di 20 milioni di euro cresciute, da sole, lo scorso anno del 4.6%.

Se si volesse tracciare una geografia delle regioni italiane in cui ci sono più realtà che lavorano con i prefabbricati in legno spiccherebbero Trentino Alto Adige (che produce oltre un prefabbricato in legno su cinque tra quelli disponibili in Italia), Lombardia (18%) e Veneto (10%). Basata su l’andamento registrato negli anni scorsi, una previsione della Federazione è però che nei prossimi mesi a svilupparsi sia soprattutto il mercato di regioni del centro-sud come la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Molise.

Un ruolo determinante lo avrà in questo senso la domanda. Attualmente oltre la metà della domanda di case ed edifici prefabbricati di tutta Italia, il 58%, arriva dalla Lombardia. La percentuale restante è divisa tra le regioni del centro (28%) e il Sud e le isole (8%).