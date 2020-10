Edilizia popolare, a breve il bando: nuove risorse con il Recovery Fund

“Con il Programma di recupero alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sono stati resi disponibili circa 800 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per oltre 50mila alloggi di proprietà ex IACP e dei comuni. In relazione alle misure di sostegno alle locazioni, questo Governo ha provveduto ad erogare complessivamente 220 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati alla riduzione del disagio abitativo degli studenti universitari fuori sede, cui si aggiungono i 9,5 milioni di euro relativi al Fondo inquilini morosi incolpevoli. La legge finanziaria 2020 ha, inoltre, stanziato 853 milioni di euro per il Programma innovativo qualità per l’abitare, orientato proprio alla riqualificazione delle periferie degradate mediante l’incremento delle dotazioni infrastrutturali in contesti consolidati”. Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione al Question Time alla Camera.”Il bando per la presentazione delle proposte sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale e gli enti locali potranno quindi presentare le proposte di intervento. Il Programma è stato, inoltre, proposto come asset strategico da finanziare ulteriormente con le risorse del Recovery Fund. Si tratta di una decisione che manifesta in maniera chiara la volontà del Governo di avviare un piano innovativo che, a partire dalla “casa”, introduca una pluri-declinazione di azioni che va oltre la specificità dei singoli interventi sul manufatto”, si aggiunge.