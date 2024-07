Edilizia pubblica, bonifica amianto: approvati i contributi regionali in Campania 

Approvato dalla Regione Campania un bando pubblico per l’erogazione contributi regionali a beneficio di enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio regionale. Il bando è modulato sulla base di fondi disponibili relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026 stanziati su apposito capitolo di spesa. La scadenza del bando per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la documentazione da allegare all’istanza di partecipazione e le modalità di erogazione dei contributi regionali, a ristoro parziale della spesa sostenuta da detti enti pubblici per l’esecuzione degli interventi di bonifica, è regolata secondo i criteri e le modalità dettagliate negli allegati del bando.