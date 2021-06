Edilizia pubblica, risparmio energetico: pubblicata la gara da 200 milionI. Domande entro il 19 dicembre

E’ stato pubblicato il bando per l’accesso ai 200 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica di scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi di proprieta’ pubblica. Lo rende noto il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica, Vannia Gava, spiegando che l’obiettivo e’ il miglioramento energetico e idrico dell’edificio di almeno due classi. Il finanziamento massimo che si puo’ richiedere per singolo edificio e’ di due milioni di euro. “La maggior parte degli edifici italiani nasce prima della previsione dei nuovi criteri per il risparmio energetico, per questo stiamo predisponendo una grande campagna per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici – spiega Gava -. Non solo super bonus, che va esteso anche alle strutture alberghiere di un Paese a grande vocazione turistica, ma altre iniziative pratiche e gia’ pronte come il rilancio del Fondo Kyoto. Anche oggi un altro passo nel cammino della transizione”. Sulla scorta delle precedenti esperienze di finanziamento, si ricorda nella nota, il nuovo Fondo Kyoto e’ destinato a finanziare la riqualificazione energetica di circa 250 edifici, comprese Universita’, centri sociosanitari, palestre, piscine e tutte le strutture di proprieta’ di enti pubblici. Un prestito a tasso agevolato (0,25% di interesse, durata massima 20 anni) cumulabile con il conto termico e con altre forme di aiuto economico. Le domande di ammissione al bando devono essere compilate attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo) e l’ammissione a finanziamento e’ effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La scadenza per la presentazione delle domande e’ fissata al 19 dicembre 2021.