Edilizia, sì alla cessione pluriennale dei crediti del Superbonus

Svolta sulla gestione dei crediti per il Superbonus 110%. L’ultima bozza del decreto Aiuti-quater, infatti, introduce significative novità. C’è la possibilità, su richiesta del cessionario, di spalmare lo sconto in fattura o il credito da cedere in 10 anni con quote annuali di pari importo.

Ragioneria generale dello Stato, serve a rianimare il mercato dei capienza fiscale prodotti dalla moltiplicazione degli sconti nella corsa al Superbonus. Con le regole attuali il credito va ceduto integralmente o per singola annualità a un acquirente. Questi deve avere la possibilità di scontarlo dalle proprie tasse. La possibilità di spacchettare queste somme alleggerisce in modo drastico le rate annuali, che quindi diventano più digeribili dagli istituti di credito.

