Edilizia, via le barriere architettoniche: contributi per 1,2 mln in Campania 

Approvato il bando della Regione Campania per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei parchi ed aree a fruizione pubblica siti nel territorio regionale, di proprietà dei Comuni, con la concessione di un contributo pari al massimo al 70% del costo dell’intervento. È stata contestualmente approvata una nuova procedura telematica per trasmettere le domande di erogazione dei contributi regionali. L’iniziativa mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1,2 milioni di euro per il cofinanziamento di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in edifici pubblici, parchi e aree a fruizione pubblica di proprietà comunale. Il contributo regionale può coprire fino al 70% del costo dell’intervento, nel limite massimo di 50.000 euro per domanda.

Possono partecipare i Comuni del territorio regionale presentando fino a due domande di cofinanziamento, riferite ad un unico intervento. La procedura consente la gestione completamente digitale dell’istanza, compreso il caricamento della documentazione richiesta, tra cui il progetto di fattibilità tecnico-economica, il quadro economico dell’intervento e l’eventuale documentazione relativa all’utilizzo di materiali innovativi. La nuova procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali.