Edison: accordo con Alexa per spiegare a utenti come risparmiare energia

Edison Energia e Amazon rafforzano la propria partnership, e questa volta si avvalgono del supporto di Alexa e della voce di Nicola Savino, testimonial di Edison Energia, per spiegare agli italiani come risparmiare sui consumi e godere di servizi aggiuntivi. A novembre ha preso il via la campagna audio e video, che informa gli utenti Alexa di tutte le opportunità offerte da Edison Risolve. ‘Risolve’ è la piattaforma innovativa attraverso cui Edison Energia integra la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. La piattaforma è arricchita, inoltre, dall’offerta wi-fi che permette al consumatore di trovare in Edison Energia un partner affidabile per tutte le utenze, nonché un unico interlocutore per la gestione delle emergenze di casa. Con Risolve, è possibile chiamare la centrale operativa di Edison con un solo click 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la prima uscita del tecnico e prima ora gratuita, grazie a una rete di oltre 2.000 tecnici e oltre 1000 negozi distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale. «Siamo felici di continuare a rafforzare la partnership con Amazon -afferma Giovanna Marzolla, direttore marketing, comunicazione & digital sales di Edison Energia-. Entrambi condividiamo dei valori fondamentali, come l’ascolto e la comprensione dei bisogni dei clienti, attraverso l’impiego di strumenti digitali. Grazie a questa collaborazione, possiamo accelerare l’innovazione e offrire soluzioni sempre più orientate alle esigenze reali delle persone». A partire dal 9 novembre e fino al 31 dicembre, Alexa ospita nel suo Cloud l’iniziativa Edison Risolve. Nicola Savino racconterà agli utenti i servizi e l’innovazione che la piattaforma Risolve porta nelle case degli italiani: «Alexa è ormai parte della quotidianità di molte famiglie italiane -commenta Giacomo Costantini, country manager Italia di Amazon Alexa-. Oltre ad essere uno strumento di intrattenimento, è sicuramente utile veicolare messaggi chiave per gli utenti. Siamo felici che i valori di Alexa, tra cui ecosostenibilità e risparmio energetico, siano rispecchiati da questa esperienza».