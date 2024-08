Edison energia, in Campania contratti raddoppiati in un anno: da 70 mila a 140 mila

Edison energia, societa’ del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, espande la sua presenza in Campania e in un anno arriva a raddoppiare il numero dei contratti nella Regione. Un risultato frutto di un duplice incremento. Da un lato, con le Aste del Servizio a Tutele Graduali (Stg) Edison Energia si e’ aggiudicata 40.000 contratti nelle province di Avellino e Benevento. Dall’altro, ha aumentato del 50% in 12 mesi i contratti residenziali nel mercato libero, dove l’offerta di energia e’ totalmente green. I contratti sono cosi’ complessivamente diventati 140.000 (erano 70.000 un anno fa). “L’ottimo risultato – si legge in una nota – e’ stato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualita’ del servizio e sulla prossimita’ alla clientela grazie, oltre ai canali digitali, ai negozi Edison, che sono diventati 90”. “Con l’aggiudicazione delle province di Avellino e Benevento a seguito delle Aste Stg e grazie all’aumento dei contratti nel mercato libero, ci attestiamo operatore rilevante in Campania. A caratterizzare la nostra offerta e’ l’abbinamento della vendita tradizionale di luce e gas – completamente green per il mercato libero – a una vasta gamma di servizi innovativi per famiglie, professionisti e piccole imprese. Al di la’ dei canali digitali e telefonici per l’assistenza clienti, offriamo ai consumatori la possibilita’ di visitare i nostri numerosi negozi per ottenere consulenze qualificate e servizi post-vendita, trovando soluzioni personalizzate. Siamo impegnati da un lato a supportare il cliente che non ha ancora scelto il mercato libero in questa fase di transizione, e dall’altro a offrire un ecosistema di servizi e offerte vantaggiose a chi e’ gia’ nel libero mercato,” ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison energia.