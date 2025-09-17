Edison racconta la Campania. Territori dell’energia che cambia tutto: la regione protagonista della IV puntata

Edison, operatore in prima linea per la transizione energetica, torna a raccontare il proprio impegno sul territorio e la collaborazione con le comunità per costruire il futuro dell’energia, con la quarta puntata della video serie “I territori dell’energia che cambia tutto”: dopo Sicilia, Veneto, Puglia è la volta della Campania.

Il progetto di comunicazione esplora le regioni italiane in cui l’azienda opera valorizzando il legame di Edison con le comunità locali: il racconto è affidato a un content creator del territorio che dialoga, nelle tappe del suo viaggio, con i referenti dei diversi progetti: le persone del Gruppo Edison che lavorano nella regione, i clienti industriali o della pubblica amministrazione, i partner commerciali o i rappresentanti di associazioni del territorio che collaborano con la società.

Ciro Cozzolino (@napolibellaufficiale), content creator di origini napoletane impegnato ogni giorno su TikTok e Instagram nella promozione degli aspetti culturali, sociali e ambientali della regione, presenta il grand tour dell’energia in Campagna. Visitando alcuni impianti presenti sul territorio, racconta come l’energia di Edison prende vita in Campania in modo sostenibile ed efficiente attraverso diverse fonti: dal fotovoltaico di Battipaglia all’eolico di Foiano di Val Fortore, dal termoelettrico di Presenzano al biometano di Caivano. Scoprirà inoltre come questa energia viene utilizzata da clienti industriali, come il Pastificio Lucio Garofalo a Gragnano, e dalla pubblica amministrazione, con il racconto dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica di Salerno. Spazio anche ai servizi dedicati ai consumatori, con la visita al negozio di Portici, fino ad arrivare a Napoli dove il viaggio si conclude con la testimonianza di un’iniziativa sociale rivolta ai ragazzi e alle ragazze del Borgo Sant’Antonio Abate.

“I territori non sono semplicemente i luoghi in cui operiamo, ma veri e propri partner strategici della nostra crescita e del nostro futuro – dichiara Cristina Parenti Executive Vice President External Relations & Communications di Edison -. Il nostro impegno si basa sulla co-progettazione con le comunità, sulla creazione di valore condiviso e sulla valorizzazione delle identità locali. Un approccio che mette al centro il dialogo e l’innovazione sociale, rendendoci un operatore affidabile nella transizione energetica del Paese”.

Alla pubblicazione del video hero sul canale YouTube di Edison avvenuta il 15 settembre, seguiranno una serie di clip su tutti gli altri canali social del Gruppo, mentre sul sito corporate edison.it è disponibile una landing page dove approfondire, anche attraverso una cartina interattiva, le iniziative e i progetti locali raccontati nel video. La campagna è promossa da un investimento media localizzato in Campania sia sui canali social che sulle principali testate cartacee e digitali.

Per la realizzazione di questa quarta puntata Edison ha lavorato con Iaki, il partner di comunicazione individuato per il triennio 2025-2027 e con il quale ha sviluppato la nuova piattaforma corporate omnicanale “Futuro in Corso”.

L’attenzione al territorio si esprime anche nella scelta della colonna sonora: i brani della grande tradizione napoletana inclusi nel video sono stati reinterpretati da “Per La Voce Che Abitiamo”, trio di formazione jazzistica che ha scelto di sperimentarsi in un repertorio che mescola la musica cantautorale del sud Italia a quella spagnola e del sud America. Espressione del territorio è anche la casa di produzione “TWL Media”, realtà locale che racconta con autenticità e immagini di forte impatto scenico la vitalità di ambienti naturali e dinamici.

Con quella dedicata alla Campania, la video serie “I territori dell’energia che cambia tutto” è giunta alla sua quarta puntata: con gli episodi dedicati a Sicilia, Veneto e Puglia, solo su YouTube Edison raccolto complessivamente più di 86.000 ore di visualizzazione.

Centoquaranta anni di storia

Edison è società leader dell’energia, con 140 anni di storia e primati che ne fanno il più antico operatore del settore in Europa. L’azienda, che avviò l’attività a Milano nel dicembre 1883, ha inaugurato l’inizio di una nuova era attraverso il processo di elettrificazione del Paese, contribuendo in modo tangibile al progresso sociale, culturale, economico ed industriale italiano. Oggi Edison impiega oltre 5.500 persone, operando in Italia ed Europa nella produzione rinnovabile e low carbon, nell’approvvigionamento e vendita di gas naturale, nella mobilità sostenibile, e attraverso Edison Energia ed Edison Next nei servizi energetici, ambientali e a valore aggiunto per clienti, aziende, territori e Pubblica Amministrazione. Il Gruppo è impegnato in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e le politiche europee di decarbonizzazione. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza per una potenza complessiva di circa 7 GW; e soddisfa l’approvvigionamento di GNL e gas naturale al Paese, grazie a un portafoglio ampio e altamente diversificato pari a 12,6 miliardi di metri cubi all’anno. Nel 2021 Edison ha istituito la Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale, la fondazione d’impresa con cui la società consolida il proprio impegno sociale contribuendo con le proprie persone e competenze agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il rapporto con la Campania

Edison ha un legame profondo con la Campania e partecipa attivamente alla vita economica e sociale della regione attraverso iniziative che coinvolgono l’intera catena del valore. L’azienda è presente nella generazione elettrica da fonti rinnovabili con oltre 370 MW di impianti eolici e fotovoltaici e, dal 2023, con la centrale termoelettrica a ciclo combinato di Presenzano (Caserta), una delle più moderne ed efficienti d’Europa, a supporto della sicurezza e della stabilità del sistema energetico nazionale.

Con Edison Energia, il Gruppo fornisce energia elettrica, gas e servizi alle famiglie del territorio, anche grazie a una rete di quasi 80 negozi in tutta la regione, e rifornisce inoltre pubbliche amministrazioni e clienti industriali che nel 2024 hanno consumato oltre 380 GWh di energia elettrica e 1.000 GWh di gas.

Attraverso Edison Next accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica. È attiva in oltre 15 comuni, dove gestisce ospedali e progetti di efficientamento dell’illuminazione pubblica, e promuove l’economia circolare con un impianto di biometano di Caivano. Al fianco delle aziende campane, in particolare nei settori più energivori come alimentare e automotive, accompagna i percorsi di decarbonizzazione con servizi energetici e ambientali, comprese soluzioni avanzate come la trigenerazione.

Infine, Edison partecipa anche alla vita sociale del territorio attraverso la Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, che a Napoli porta avanti il progetto Criscito, volto a costruire un’infrastruttura educativa stabile nel Borgo di Sant’Antonio Abate.