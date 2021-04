Editoria: Adei, mercato del libro cresce in volume del 34% nel primo trimestre 2021

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Cresce il mercato del libro degli editori indipendenti nel primo trimestre del 2021. E’ quanto emerge dai dati relativi al periodo che va dal 4 gennaio al 28 marzo di quest’anno presentati in una ricerca dall’Adei, l’Associazione degli editori indipendenti in collaborazione con GfK. Per la prima volta, oltre ai dati generali di mercato sono stati rilevati in dettaglio i valori degli editori indipendenti, suddivisi per generi e classi di fatturato. Il mercato registra una crescita significativa, pari al 29,8% per numero di libri venduti. Ma gli indipendenti segnano una crescita in volume del 34%, superiore dunque alla media del mercato.