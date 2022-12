Editoria, al via “Finanza per il Sociale”: call per giornalisti e praticanti under 35

La cultura finanziaria per lo sviluppo economico e sociale, storie di diversita’ e convivenza. E’ da questo tema che prende il via la settima edizione del Premio ‘Finanza per il Sociale’, dedicato ai giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa e’ promossa da Abi, l’Associazione bancaria italiana, Feduf, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (nata su iniziativa della stessa Abi) e Fiaba Onlus grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa e’ patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il Premio e’ destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di eta’ inferiore ai 35 anni (compresi). Punta inoltre a coinvolgere i giornalisti di eta’ superiore, tramite la possibilita’ di assegnare menzioni speciali. Con l’obiettivo di sostenere il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunita’. Questa edizione e’ indetta con la collaborazione in qualita’ di partner di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto e Fondazione Sodalitas, e con la collaborazione come media partner di Avvenire e del suo inserto economico L’economia civile e di Bancaforte. L’iniziativa e’ presentata oggi in chiusura di ‘D&I in Finance’, il nuovo evento promosso da Abi e organizzato da AbiEventi che vede insieme banche, assicurazioni, istituzioni e altre imprese riflettere sui temi della diversita’, dell’inclusione e dell’accessibilita’ in banca, realizzato in sinergia con AabiFormazione, a Milano.