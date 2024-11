Editoria: arriva in libreria “Classici sovversivi”, firmato da Valeria Parrella e Massimo Osanna

Arriva in libreria “Classici sovversivi”, (Rizzzoli) firmato da Valeria Parrella e Massimo Osanna. Come si torna ai classici? In quale modo si può riscoprire la letteratura che ci ha preceduti e riportarla nella nostra esistenza di tutti i giorni? Come rapportarsi a scritti e fonti di oltre duemila anni fa? Quegli scritti, quelle storie, sostiene Valeria Parrella, sono il sentiero su cui già camminiamo: altri prima di noi lo tracciarono e questo ci rende più sicuri, perché non siamo i primi a calcarlo, e perché sappiamo che questo sentiero ci condurrà da qualche parte, esattamente come ha fatto dall’antichità a . Per permettere all’antico di parlare con il nostro quotidiano, Massimo Osanna, direttore generale dei Musei italiani, per ognuno dei soggetti trattati illustra la storia e la fortuna (o sfortuna) iconografica, inquadra le fonti storiche, i ritrovamenti archeologici, tra ceramiche decorate e bassorilievi, statue e pitture, ricostruzioni topografiche e riferimenti all’arte classica.

In queste pagine troverete Antigone, Eros, Narciso, Euridice e Orfeo, Tiresia, Apollo e Re Mida, le Troiane: Valeria Parrella ricostruisce così i nostri rapporti con l’amore e con la morte, con il femminile e con la guerra, con il lutto e la violenza. Miti classici per eccellenza, resi sovversivi da una rilettura brillante e avvincente, a cura di una voce tra le più amate della nostra narrativa, capace di far interagire queste figure con autori di , con canzoni, con tutto ciò che arricchisce e abita le nostre vite.

«Io credo che i classici siano sovversivi perché sono ancora tra noi, cioè la loro sovversione è essere ancora così presenti. Ci costringono a una chiamata che è fisica, reale, attiva. I classici, se sono tali, non tramontano mai. Semplicemente, stanno da qualche parte, e noi dobbiamo cercarli.»

VALERIA PARRELLA ha scritto romanzi, racconti, libretti di musica e opere teatrali. Ricordiamo tra questi Mosca più balena (Premio Campiello Opera prima), Per grazia ricevuta (finalista al premio Strega), Lo spazio bianco, da cui Francesca Comencini ha tratto l’omonimo film, e le piéces teatrali Tre terzi, Antigone, Ciao maschio, e Assenza. Euridice e Orfeo. Almarina, arrivato finalista al Premio Strega, è del 2019, il romanzo storico La Fortuna del 2022. Il suo ultimo libro è Piccoli miracoli e altri tradimenti, uscito per Feltrinelli nel 2024. È responsabile della rubrica di libri di «Grazia», e scrive su «Il Manifesto».

MASSIMO OSANNA è professore ordinario di Archeologia classica all’Università di Napoli Federico II. Dal 2014 al 2015 ha diretto la Soprintendenza Speciale di Pompei; è stato direttore generale del Parco Archeologico dal 2016 al 2021 e nel 2020 è stato nominato direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura. Autore di numerose monografie e oltre un centinaio di saggi scientifici, ha curato per Mondadori tre volumi della Guida della Grecia di Pausania. Per Rizzoli ha pubblicato Pompei. Il tempo ritrovato, Il mondo nascosto di Pompei e, nel 2024, Mondo Nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia.