Editoria: arriva in libreria il volume “Prima di abbracciame”, di Andrea Sannino

Il 26 Novembre arriva in libreria PRIMA DI ABBRACCIAME (Edizioni MEA), il libro del cantautore e attore Andrea Sannino.

La testimonianza di vita di un ragazzo che, grazie alla sua testardaggine, alla sua perseveranza, alla sua determinazione è riuscito a realizzare il suo sogno, diventare cantante. Racconti di vita quotidiana. In queste pagine Andrea ci svela storie inedite, curiosità e paradossi del suo percorso umano che vogliono essere da esempio e stimolo per chi insegue il proprio sogno, qualunque esso sia… senza scuse. Un messaggio di speranza, di incoraggiamento a non rinunciare davanti alle difficoltà. È una storia di vicoli, di amicizie, di coincidenze e di amore. Amore per la sua città, per la sua famiglia, per la sua terra e per la sua Marinella. Prefazione di Maurizio de Giovanni.