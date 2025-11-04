Editoria, bando “Traduzioni” al rush finale: incentivi per 361mila euro

Scade il 28 novembre 2025 il bando “Traduzioni” 2025 del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministero della Cultura. Il bando “Traduzioni” si rivolge agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione dei libri e della lettura all’estero degli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche, allo scopo di diffondere opere italiane di narrativa, saggistica, poesia e letteratura per ragazzi, per valorizzare la nostra cultura a livello internazionale. Viene messa a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 361.000 euro. Sono ammesse tutte le tipologie di opere, a esclusione dell’editoria scolastica, che siano state già pubblicate in lingua italiana al momento dell’uscita del bando. Le traduzioni saranno ammesse verso tutte le lingue straniere, con priorità per le opere in traduzione verso l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il cinese. Le proposte di traduzione, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro per il libro entro le ore 13:00 del 28 novembre.