Editoria, contributi alle piccole imprese: online l’elenco dei beneficiari

Il Centro per il libro e la lettura ha pubblicato l’elenco degli ammessi ed esclusi al beneficio per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle piccole imprese operanti nel settore dell’editoria, rivolto attraverso un Avviso pubblico ai piccoli editori italiani con un interesse alla promozione del libro e della lettura tramite la partecipazione a fiere, rassegne e manifestazioni editoriali nazionali e/o internazionali svolte in territorio italiano. L’Avviso è stato finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto volti a rifondere le spese sostenute per l’affitto di spazi espositivi e/o altri servizi collegati e forniti dall’ente organizzatore dell’iniziativa presso fiere, rassegne e manifestazioni, a carattere nazionale e/o internazionale, che si sono svolte in Italia nell’arco del triennio 2021 – 2023, rivolte al pubblico professionale o generico. L’importo di ogni singolo contributo, erogato in un’unica soluzione, è stato stabilito sulla base della documentazione contabile fornita dal richiedente fino ad un massimo valore di 5.000 euro.